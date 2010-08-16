Шанхайский университет составил список 500 лучших вузов мира

39 немецких университетов вошли в список 500 лучших высших учебных заведений мира, обнародованный 13 августа шанхайским университетом Цзятун, сообщает Deutsche Welle.

Согласно этому рейтингу, самым элитным вузом ФРГ является мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана, занявший в списке 52 место. Вторым по значимости немецким вузом оказался Технический университет Мюнхена, расположенный на 56-м месте в рейтинге. Университетам Гейдельберга, Бонна и Гёттингена также удалось "пробиться" в почетную первую сотню.

Тремя лучшими вузами мира по версии шанхайского университета в восьмой раз подряд стали университеты Соединенных Штатов: Гарвардский университет в штате Массачусетс, Калифорнийский университет в Беркли и Стэнфордский университет штата Калифорния. В первой десятке находятся также два вуза Великобритании: занявший пятое место Кембридж и находящийся на десятой позиции Оксфорд.

ЕС готовит свой рейтинг лучших вузов.

Критерии определения лучших университетов мира, которыми пользуются авторы международных рейтингов, нередко вызывают досаду у представителей европейских высших школ. Они критикуют, в частности, тот факт, что основное внимание уделяется ведущимся в вузах научным исследованиям, а не общему уровню обучения. Решающее значение имеет также число выпускников, ставших лауреатами Нобелевских премий, и количество статей, опубликованных сотрудниками университета в международных научных изданиях. Неудивительно, что благодаря подобным критериям первые места в списке достаются американским и британским высшим школам. В 2011 году Евросоюз планирует впервые составить собственный рейтинг лучших университетов мира, отмечает AFP.