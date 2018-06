Лучшие журналисты США пишут о газовых откатах и коррупции в полиции

В Нью-Йорке объявлены лауреаты Пулитцеровской премии. Полный список лауреатов опубликован на официальном сайте.

Победителем в самой престижной номинации "За служение обществу", лауреат которой получает особую золотую медаль, стала газета Bristol Herald Courier. Как отмечает Associated Press, эта газета, тираж которой не превышает 40 тысяч экземпляров, заслужила награду за материал о злоупотреблениях при выплатах владельцам участков отчислений за разработку газовых месторождений (так называемое газовое роялти). Материал, подготовленный молодым журналистом Дэниелом Джилбертом (Daniel Gilbert), вынудил власти принять законодательные меры во избежание злоупотреблений.

Больше всего наград в области журналистики досталось газете The Washington Post, отмечает Лента.ру. Она победила в номинациях "Международный репортаж ", "Очерк", "Комментарий" и "Художественная критика". Давний соперник The Washington Post в борьбе за Пулитцеровские премии - The New York Times - в свою очередь получил две награды. Нью-йоркские журналисты были отмечены в номинациях "Раскрытие национальной темы" и "За мастерство".

В престижной номинации "За выдающуюся подачу сенсационного материала" награду получило издание The Seattle Times. Жюри премии отметило работу журналистов вокруг убийства четверых полицейских в кафе в Сиэтле.

"Выдающимся расследованием" были признаны материалы журналистского сообщества ProPublica и The New York Times Magazine. Журналисты ProPublica получили награду совместно с The New York Times Magazine за репортаж о врачах, спасавших людей в одной из больниц Нового Орлеана после урагана "Катрина". The New York Times Magazine удостоился премии за материал о коррумпированном подразделении наркополицейских.

В области художественной литературы Пулитцеровскую премию получил Пол Хардинг (Paul Harding).

Лучшим драматическим произведением для театра был назван рок-мюзикл Next to Normal.

В музыкальной категории премии удостоилась Дженнифер Хигдон со Скрипичным концертом (Violin Concerto).

Пулитцеровская премия - одна из самых престижных премий в области журналистики и литературы в США. Ее относительно скромный денежный размер - 10 тысяч долларов - принципиально не повышается, чтобы избежать коммерциализации конкурса и дать дорогу неконъюнктурным и непопулистским работам.