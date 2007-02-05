Товарооборот Украины и Китая превысил 4 млрд. долларов

В прошлом году товарооборот между Украиной и Китаем превысил 4 млрд. долларов США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом заявил заместитель председателя Комитета по иностранным делам Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР Чжоу КЕЖЕНЬ на встрече с первым заместителем председателя Верховной Рады Украины Адамом МАРТЫНЮКОМ.

По словам Ч.КЕЖЕНЯ, украинско-китайские взаимоотношения развиваются динамически и стабильно, в частности, в экономической сфере. В прошлом году, сказал он, товарооборот между Украиной и Китаем превысил 4 миллиарда долларов США. По мнению Ч.КЕЖЕНЯ, это является знаковым показателем, поскольку в этом году исполняется 15 лет со дня установления дипломатических отношений между Украиной и КНР.

Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в расширении экономического сотрудничества, в частности, в сфере авиастроения, атомной энергетики, в научно-технической отрасли, увеличении взаимного инвестирования.

Собеседники высказались за необходимость интенсификации работы над новым политическим Договором о принципах отношений и сотрудничестве между Украиной и КНР в ХХІ веке.

Также во время встречи А.МАРТЫНЮК и Ч.КЕЖЕНЬ обменялись мнениями о политико-экономической ситуации в Украине и КНР и по вопросу об углублении экономической составляющей сотрудничества двух государств.

Кроме того, они обсудили вопрос относительно будущего визита председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА в Китай, который запланирован на март текущего года. Первый заместитель председателя ВР выразил убеждение, что этот визит будет способствовать углублению сотрудничества между двумя государствами, в частности, их парламентской составляющей.