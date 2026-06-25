Возле пирамиды Хеопса заметили загадочную аномалию, которая загнала ученых в тупик

Имеющиеся данные не позволяют исследователям точно определить, что это такое.

Ученые обнаружили необычную подземную аномалию вблизи пирамиды Хеопса в Гизе. Археологи пока не смогли ее идентифицировать, пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что ученые в ходе геофизической съемки обнаружили L-образное сооружение, погребенное под Западным кладбищем, и второй объект, расположенный глубже под землей.

В ходе исследования, проведенного под руководством ученых из Университета Тохоку, был изучен участок Западного кладбища, который на первый взгляд казался вполне обычным. Результаты исследования показывают, что под песками пустыни все еще могут скрываться неизвестные объекты.

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В издании напомнили, что Западное кладбище расположено к западу от пирамиды Хеопса и служило местом захоронения членов королевской семьи и высокопоставленных чиновников. Этот район известен своими мастабами – гробницами с плоской крышей, связанными с погребениями представителей элиты в Древнем Египте.

Благодаря георадару и томографии электрического сопротивления ученые выявили объект L-образной формы, зарытый на глубине почти два метра под поверхностью. По словам исследователей, длина сооружения составляет около 10 метров. Вероятно, после его возведения оно было намеренно засыпано землёй.

Также в ходе предыдущих исследований в северной части изучаемого участка была обнаружена аномалия, хотя её точная форма на тот момент оставалась неясной. Сочетание методов георадара (GPR) и электрорезонансной томографии (ERT) позволило получить более детальную картину того, что находится под этим участком.

"Западное кладбище в Гизе известно как важное место захоронения членов королевской семьи и высокопоставленных офицеров", - сказали ученые в своем заявлении.

Исследователи сообщили, что под L-образным объектом они обнаружили еще одну аномалию. Этот нижний объект выделялся из-за высокого электрического сопротивления по сравнению с окружающим грунтом.

Ученые предположили, что этот сигнал может отражать смесь песка и гравия или быть связан с полостями, содержащими воздух. Однако имеющиеся данные не позволяют исследователям определить, какая из интерпретаций верна.

Сканирование выявило значительный подземный контраст, но не дало достаточной информации для установления его точной природы. Команда выдвинула гипотезу, что L-образный объект, возможно, служил входом к более глубокой аномалии, расположенной ниже. Несмотря на спекуляции, вызванные этим открытием, в исследовании не утверждается, что была найдена гробница.

Тайна строительства пирамиды Хеопса

Ранее передовая 3D-модель показала, что Великая пирамида Гизы (пирамида Хеопса) была построена с использованием специальной скрытой рампы, которая могла позволить им возвести ее менее чем за два десятилетия.

На протяжении десятилетий археологи ломали голову над тем, как древним рабочим удалось построить самую большую пирамиду Египта, длина каждой стороны основания которой составляла 230 метров, а высота – около 147 метров. В частности, их озадачивало то, как им удавалось поднимать 2,3 миллиона блоков, некоторые из которых весили более 60 тонн, без помощи современной техники и при сохранении точной геометрии сооружения.

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