'Он хорошо справляется': Трамп похвалил Зеленского в войне с Россией

Многие чиновники США уже публично признают, что Украина может одержать победу в войне.

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил позицию Украины в войне с Россией, заявив, что украинский президент Владимир Зеленский "довольно хорошо" справляется.

Как пишет The Guardian, отвечая на вопрос журналиста о том, побеждает ли Зеленский, президент США сказал, что с любой точки зрения дела у президента Украины идут очень хорошо и он "держится молодцом".

"Много людей погибает с обеих сторон, но я думаю, что он хорошо справляется", - заявил он.

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Напомним, многие чиновники США уже публично признают, что Украина может одержать победу в войне.

Так, заместитель государственного секретаря США Марко Рубио Джереми Левин отметил, что конфликт подоше к фазе перелома, и Украина находится в моменте, когда она выигрывает войну.

Сам Рубио ранее заявлял, что у Украины самая сильная армия в Европе, и отметил высокие потери России в войне. Министр обороны Пит Хегсет сказал, что украинцы удерживают оборону. Другие влиятельные сторонники Трампа также объединились вокруг Украины.

СМИ писали о смене позиции Трампа

Также ранее СМИ писали, что во время встречи лидеров Большой семерки Дональд Трамп в частной беседе посоветовал Владимиру Зеленскому действовать "смелее". Считается, что без сильного давления Россия не согласится на мирные переговоры.

А FT отмечало, что американскй лидер был очень восхищен и воодушевлен недавней кампанией Украины по нанесению ударов по целям на территории России.

После встречи с Зеленским на полях саммита G7 Трамп стал больше склоняться к поставками ракет-перехватчиков для Patriot Украине, а также к предоставлению Украине лицензии на производство американских ракет. Он также вероятно, готов оказывать давление на Россию для прекращения войны.

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