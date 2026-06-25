Можно ли игнорировать угрозы Трампа выйти из НАТО: эксперты указали на важный аспект

Трамп не сможет вывести США из НАТО, даже если захочет.

Угрозы президента США Дональда Трампа о выходе страны из НАТО – лишь пустая болтовня, поскольку у него нет такой возможности в принципе. Об этом пишет Fortune со ссылкой на мнения аналитиков.

Руководительница направления государственной политики Pimco Либби Кентрилл считает, что угрозы Трампа вывести США из НАТО вряд ли будут реализованы. Она напомнила, что в 2024 году Конгресс принял закон, запрещающий президенту в одностороннем порядке выходить из Альянса без поддержки большинства сенаторов или внесения изменений в законодательство.

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Между тем, по словам эксперта, членство США в НАТО по-прежнему пользуется широкой поддержкой в Конгрессе.

"Хотя президент Трамп любит называть НАТО "бумажным тигром", можно утверждать, что бумажным тигром является угроза выхода США из НАТО", – заявила она

Трамп и НАТО

Как писал УНИАН, Дональд Трамп неоднократно угрожал вывести США из НАТО, особенно после того, как европейские союзники отказались поддержать американо-израильскую кампанию против Ирана.

В апреле Трамп заявил, что его призыв к странам НАТО присоединиться к операции против Ирана якобы был лишь "тестом" для альянса. Он подчеркнул, что не нуждался в их участии и даже не пытался убедить союзников после отказа. В то же время Трамп назвал НАТО "бумажным тигром", заявив, что у альянса нет реальной силы и что российский президент Владимир Путин его совсем не боится.

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