Ценность, а не мусор: как использовать пластиковые крышечки в быту

Пластиковые крышечки от напитков, которые большинство людей ежедневно выбрасывает в мусор, могут обрести вторую жизнь в качестве практичного органайзера для дома. Об этом пишет издание Ofeminin.
Как отмечается в публикации, из ненужных крышечек можно создать систему хранения для мелких предметов – от винтиков и пуговиц до специй или детских безделушек. Авторы подчеркивают, что такое решение не требует дополнительных затрат и в то же время помогает сократить количество отходов.
Для изготовления органайзера понадобятся примерно 15–20 пластиковых крышечек от напитков, универсальный клей и твёрдая основа. В качестве основы можно использовать старую крышку от коробки для обуви или доску для нарезки продуктов.
Сначала крышечки рекомендуется тщательно обезжирить спиртом. После этого их нужно разложить на основе рядами или в шахматном порядке в зависимости от будущего назначения конструкции. Далее каждую крышечку приклеивают к поверхности, тщательно смазав места соединения клеем. Примерно через два часа высыхания органайзер готов к использованию.
По словам авторов, готовая конструкция может пригодиться в разных помещениях. В мастерской в ней можно хранить мелкие гайки или шурупы, в швейном уголке – нитки, пуговицы и булавки. На кухне органайзер подойдет для пакетиков чая или таблеток для посудомоечной машины, а в детской комнате – для деталей конструктора, бусинок или наклеек.
Кроме того, издание предлагает ещё один вариант использования пластиковых крышечек.
"В качестве альтернативы крышечки можно склеивать боковыми сторонами, создавая многоуровневые перегородки для ящиков", – отмечают авторы.
Такой способ помогает поддерживать порядок и предотвращает перемещение мелких вещей внутри ящиков.
В то же время эксперты советуют внимательно подходить к выбору материалов. Лучше всего для изготовления органайзера подходят крышки от молока и воды. Зато изделия от растительного масла или автомобильной химии использовать не рекомендуют, поскольку они изготовлены из другого типа пластика, к которому клей хуже прилипает.
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