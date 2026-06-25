Украина намерена разгромить российскую армию с тыла, - WSJ

Одной из промежуточных целей может стать принуждение России к демилитаризации Крыма.

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что продвижение России на поле боя неостановимо, и что украинцы не смогут выиграть войну на истощение. Однако последние действия Украины ставят под сомнение этот аргумент. Об этом пишет The Wall Street Journal, отмечая, что ударные беспилотники средней дальности теперь являются квинтэссенцией новой украинской мощи.

Как говорит Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии, ключевая цель – "разгромить российскую армию с тыла". Западная военная доктрина называет это "воздушным перехватом". Он включает в себя уничтожение, нарушение, отвлечение и задержку вспомогательных функций, поддерживающих линию фронта противника. Чтобы достичь этого, украинские беспилотники наносят удары по российским командным пунктам, линиям связи, складам боеприпасов и топлива, центрам управления беспилотниками, логистическим центрам и резервным силам.

Украина также наращивает дальние удары по военным и энергетическим целям в глубине России. Эти удары средней и большой дальности вынуждают Кремль принимать сложные решения о распределении средств ПВО и о том, что следует оставить без прикрытия. На фронте у украинцев теперь больше беспилотников малой дальности, чем у россиян. Вместе это "достигает оперативного эффекта, которого мы раньше не видели в таком масштабе", говорит Катерина Степаненко из Института изучения войны.

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Украина надеется освободить всю оккупированную территорию, включая Крым, но одной из промежуточных целей может стать принуждение России к демилитаризации полуострова, который она использует для проведения воздушных атак, обучения войск и снабжения фронта. Украина недавно нанесла удары по автомагистралям, железным дорогам и мостам, от которых Россия зависит в обеспечении логистики в Крыму, а также по энергетической и транспортной инфраструктуре и средствам ПВО вокруг Керченского пролива.

Постоянные атаки Украины на Черноморский флот уже вынудили Россию вывести большую часть своего флота из Крыма, а удары по другим российским позициям и объектам могут заставить Москву отступить еще больше, отмечается в статье.

Почему удары не начались раньше

При этом WSJ называет несколько причин, которые объясняют, почему Украине потребовалось так много времени, чтобы начать масштабные ударные операции.

Во-первых, у Киева были ограниченные средства на вооружение и конкурирующие неотложные нужды, включая беспилотники для фронта и ПВО. Но теперь Европа ослабила некоторые первоначальные ограничения, которые мешали Украине использовать финансовую поддержку для финансирования своей армии. Министерство обороны Украины и Генеральный штаб выделили более 111 миллионов долларов на закупку средств средней дальности. Отечественные производители сейчас выпускают средства поражения на дальность от 15 до 125 миль. Украинцы также улучшают способность своих беспилотников противостоять российской радиоэлектронной борьбе.

Украина получила отличную возможность в феврале, когда SpaceX ограничила доступ России к Starlink, нарушив военную связь. Кроме того, украинские солдаты теперь достаточно опытны для проведения сложных общевойсковых операций, что является жизненно важным навыком для ударов средней дальности.

Как утверждают в Институте изучения войны, Украина теперь имеет преимущество и инициативу над Россией в области нанесения ударов средней дальности. Это увеличивает издержки и риски для Кремля, одновременно ослабляя переговорные позиции России.

Ситуация в войне - новости

Ранее президент США Дональд Трамп позитивно оценил позицию Украины в войне с Россией, заявив, что украинский президент Владимир Зеленский "довольно хорошо" справляется.

Тем временем Владимир Путин демонстрирует категорическое нежелание идти на дипломатический контакт и отклонил последние мирные предложения президента Украины Владимира Зеленского, которые ранее получили официальную поддержку со стороны Вашингтона.

На фоне усиления ударов ВСУ россияне рвутся в Константиновку и не прекращают попыток окружить "пояс крепостей" на востоке Украины, где она сосредоточила основную часть своих войск. Причиной этого является попытка Кремля продемонстрировать успех и противодействовать кризису внутри РФ на фоне ударов Сил обороны.

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