Какой сегодня церковный праздник 25 июня 2026

25 июня православная церковь по новоюлианскому календарю вспоминает икону Божией Матери "Избавительница". Перед этим чудотворным образом молятся в минуты тревоги, опасности и жизненных испытаний - просят у Богородицы защиты и заступничества. 

С праздником связаны как церковные традиции, так и народные приметы и запреты. 

Что можно и чего не следует делать в этот день, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем далее.

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Церковный праздник сегодня в Украине

25 июня по новому стилю Православной церкви в Украине чтят чудотворную икону Божией Матери "Избавительница".

По преданию, святыня была создана в 1788 году на Афоне и принадлежала старцу Мартиниану, афонскому схимонаху. Он получил образ в дар с благословением. В 1841 году Мартиниан отправился с иконой в город Мавровоны, где в тот период произошло нашествие саранчи. После общей молитвы, как говорится в предании, насекомых уничтожили птицы. В том же городе иконе приписывают и еще одно чудо - воскрешение умершего юноши. 

После этих событий к образу начали стекаться верующие с молитвами о помощи и исцелении. Вернувшись на Афон, Мартиниан передал икону в монастырь святого Пантелеимона. Позднее святыня находилась в Новоафонском монастыре в Абхазии, а в период гонений ее передавали на хранение монаху и его преемникам.

Более 80 лет об образе ничего не было известно, пока одному из монахов не явилась во сне Богородица с просьбой перенести образ на "украинский Афон" - в Манявский Крестовоздвиженский монастырь в Ивано-Франковской области. По прибытии монах застал обитель в запустении, однако, по преданию, Богородица вновь явилась ему и подтвердила свое указание. Когда монастырь восстановили, икона заняла в нем свое место.

Сегодня поклониться святыне приезжают верующие со всего мира. 

Икона Избавительница

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - 25 июня православные вспоминают преподобного Петра Афонского.

О чем просят Богородицу перед чудотворным образом, что нельзя делать сегодня

Перед чудотворным образом Божией Матери "Избавительница" молятся о здоровье и исцелении, просят избавить от пагубных зависимостей, душевных переживаний и жизненных трудностей, а также защиты от бед и зла. 

Обращаются также и с просьбами о мире, поддержке и укреплении веры в непростые времена. 

Считается, что икону Божией Матери "Избавительница", как и другие православные образы, следует размещать дома там, где человек обычно молится. Главное предназначение образа - помогать сосредоточиться на молитве и духовном общении с Богом, а не служить элементом интерьера или оберегом.

По традиции икону нередко размещают возле входа в дом. Такой обычай связан с тем, что перед выходом человек может обратиться к Богу с молитвой и попросить благословения на предстоящий день, дорогу и важные дела.

В народе 25 июня - день Февронии Русальницы. Его связывают с семейным благополучием и внутренней гармонией. По народному поверью, супругам в этот день рекомендуется проводить время вместе и заниматься общими делами - считается, что это приносит в дом гармонию, взаимопонимание и укрепляет любовь между мужем и женой.

Церковь в этот день, как и всегда, призывает избегать ссор, злословия, зависти, жадности и уныния, а также не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Важно сегодня избегать конфликтов между влюбленными и супругами - они могут обернуться долгими обидами или разладом. Есть и другие запреты: не рекомендуется шить и рукодельничать, чтобы "не зашить" семейное счастье, а также избегать купания в водоемах - это опасно. 

Приметы 25 июня

Приметы 25 июня

По приметам этого дня можно узнать, какой будет погода в дальнейшем, а также урожай:

  • радуга над рекой или озером - к дождю; 
  • пошел дождь - к урожаю грибов и меда; 
  • северный ветер - к ясной погоде, южный - к осадкам; 
  • много клевера на лугах - лето будет дождливым. 

Жаркая погода в этот день означает, что еще 40 дней будет тепло. 

У кого именины 25 июня

Именины сегодня у Февронии. 

Считается, что люди, рожденные в этот день, обладают независимым и гордым характером. Они стремятся к искренним чувствам и настоящей любви, но, если не находят ее, могут уходить в собственный внутренний мир, который помогает справляться с разочарованиями и эмоциональными переживаниями.

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