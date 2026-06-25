Православный праздник сегодня носит народное название Феврония Русальница.

25 июня православная церковь по новоюлианскому календарю вспоминает икону Божией Матери "Избавительница". Перед этим чудотворным образом молятся в минуты тревоги, опасности и жизненных испытаний - просят у Богородицы защиты и заступничества.

С праздником связаны как церковные традиции, так и народные приметы и запреты.

Что можно и чего не следует делать в этот день, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем далее.

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Церковный праздник сегодня в Украине

25 июня по новому стилю Православной церкви в Украине чтят чудотворную икону Божией Матери "Избавительница".

По преданию, святыня была создана в 1788 году на Афоне и принадлежала старцу Мартиниану, афонскому схимонаху. Он получил образ в дар с благословением. В 1841 году Мартиниан отправился с иконой в город Мавровоны, где в тот период произошло нашествие саранчи. После общей молитвы, как говорится в предании, насекомых уничтожили птицы. В том же городе иконе приписывают и еще одно чудо - воскрешение умершего юноши.

После этих событий к образу начали стекаться верующие с молитвами о помощи и исцелении. Вернувшись на Афон, Мартиниан передал икону в монастырь святого Пантелеимона. Позднее святыня находилась в Новоафонском монастыре в Абхазии, а в период гонений ее передавали на хранение монаху и его преемникам.

Более 80 лет об образе ничего не было известно, пока одному из монахов не явилась во сне Богородица с просьбой перенести образ на "украинский Афон" - в Манявский Крестовоздвиженский монастырь в Ивано-Франковской области. По прибытии монах застал обитель в запустении, однако, по преданию, Богородица вновь явилась ему и подтвердила свое указание. Когда монастырь восстановили, икона заняла в нем свое место.

Сегодня поклониться святыне приезжают верующие со всего мира.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - 25 июня православные вспоминают преподобного Петра Афонского.

О чем просят Богородицу перед чудотворным образом, что нельзя делать сегодня

Перед чудотворным образом Божией Матери "Избавительница" молятся о здоровье и исцелении, просят избавить от пагубных зависимостей, душевных переживаний и жизненных трудностей, а также защиты от бед и зла.

Обращаются также и с просьбами о мире, поддержке и укреплении веры в непростые времена.

Считается, что икону Божией Матери "Избавительница", как и другие православные образы, следует размещать дома там, где человек обычно молится. Главное предназначение образа - помогать сосредоточиться на молитве и духовном общении с Богом, а не служить элементом интерьера или оберегом.

По традиции икону нередко размещают возле входа в дом. Такой обычай связан с тем, что перед выходом человек может обратиться к Богу с молитвой и попросить благословения на предстоящий день, дорогу и важные дела.

В народе 25 июня - день Февронии Русальницы. Его связывают с семейным благополучием и внутренней гармонией. По народному поверью, супругам в этот день рекомендуется проводить время вместе и заниматься общими делами - считается, что это приносит в дом гармонию, взаимопонимание и укрепляет любовь между мужем и женой.

Церковь в этот день, как и всегда, призывает избегать ссор, злословия, зависти, жадности и уныния, а также не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Важно сегодня избегать конфликтов между влюбленными и супругами - они могут обернуться долгими обидами или разладом. Есть и другие запреты: не рекомендуется шить и рукодельничать, чтобы "не зашить" семейное счастье, а также избегать купания в водоемах - это опасно.

Приметы 25 июня

По приметам этого дня можно узнать, какой будет погода в дальнейшем, а также урожай:

радуга над рекой или озером - к дождю;

пошел дождь - к урожаю грибов и меда;

северный ветер - к ясной погоде, южный - к осадкам;

много клевера на лугах - лето будет дождливым.

Жаркая погода в этот день означает, что еще 40 дней будет тепло.

У кого именины 25 июня

Именины сегодня у Февронии.

Считается, что люди, рожденные в этот день, обладают независимым и гордым характером. Они стремятся к искренним чувствам и настоящей любви, но, если не находят ее, могут уходить в собственный внутренний мир, который помогает справляться с разочарованиями и эмоциональными переживаниями.

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