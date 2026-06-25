Аномальная жара в Европе: во Франции зафиксировано 43,8 °C, десятки погибших, – CNN

Во Франции от последствий теплового удара погибли 18 человек, в том числе двое детей, оставленных в автомобиле, а часть страны столкнулась с отключениями электроэнергии из-за перегрузки электросетей.

Западную Европу охватила рекордная волна аномальной жары, которая с 18 июня 2026 года уже привела к гибели по меньшей мере 40 человек, утонувших в водоемах, пытаясь спастись от высоких температур.

Синоптики прогнозируют, что четверг, 25 июня, станет самым тяжелым днем этого климатического эпизода. Как сообщает CNN, во Франции среда, 24 июня, была признана самым жарким днём за весь период инструментальных метеонаблюдений, поскольку средняя температура по стране достигла 30 °C.

В отдельных регионах ситуация оказалась ещё более критической: в небольшом городке Паллюо, расположенном в 450 километрах от столицы, столбики термометров поднялись до отметки 43,8 °C. В связи с этим французские власти объявили наивысший, красный, уровень опасности для 72 департаментов.

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Президент Эммануэль Макрон экстренно созвал специальный межправительственный кризисный штаб для координации действий экстренных служб, к работе привлекли около 250 тысяч спасателей.

Из-за угрозы деформации рельсов национальный железнодорожный оператор SNCF отменил более 70 пассажирских поездов, а министерство образования приняло решение закрыть почти 850 школ.

Ситуация осложняется тем, что метеорологи сравнивают текущие условия с катастрофическим летом 2003 года, унесшим тысячи жизней, и предупреждают о наступлении "тропических ночей", когда даже в ночное время температура воздуха не будет опускаться ниже 27 °C.

Снижение температуры ожидается не раньше конца текущей недели.

Напомним, что только 23 июня во Франции от последствий теплового удара погибли 18 человек, в том числе двое детей, оставленных в автомобиле, а часть страны столкнулась с отключениями электроэнергии из-за перегрузки электросетей.

Не менее сложная погодная ситуация зафиксирована в Великобритании, где национальная метеорологическая служба Met Office зафиксировала трёхкратное обновление июньского температурного рекорда в течение одних суток. Окончательный максимум остановился на отметке 36,1 °C в приморском городе Госпорт, расположенном в графстве Хэмпшир, побив предыдущий рекорд 1976 года, который держался ровно полвека.

Британские синоптики оставили в силе красные предупреждения, подчеркнув, что пик жары еще не миновал.

В то же время в Испании температура в речных долинах достигает 44 °C, из-за чего в Мадриде отменили массовый публичный просмотр матча Чемпионата мира по футболу 2026 года на большом экране.

В Германии из-за массового использования кондиционеров в пиковые вечерние часы стоимость электроэнергии подскочила до 545 евро за мегаватт-час, обновив двухлетний максимум.

В то же время в Италии аномальная жара спровоцировала мощные конвективные процессы, в результате чего на Рим неожиданно обрушился крупный град.

Погода в Украине – прогнозы синоптиков

Пока Западная Европа страдает от экстремальных температур, на территории Украины сохраняется умеренно тёплая погода. Сегодня в большинстве регионов ожидается до 32 °C, а южные области накроют кратковременные грозы. Однако, по прогнозам украинских синоптиков, нынешнее затишье является временным.

Мощная волна настоящей жары начнет накрывать Украину с 29 июня, когда большую часть областей охватит устойчивое потепление с показателями значительно выше 30-градусной отметки.

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