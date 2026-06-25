КНДР приняла на вооружение ВМС новый эсминец с ядерным вооружением, – The Independent

Северная Корея официально ввела в состав своего военно-морского флота новый эсминец "Чхве Хён" водоизмещением 5 000 тонн, способный нести тактическое ядерное оружие.

Как сообщает издание The Independent, торжественная церемония принятия корабля состоялась в западном порту Нампхо при личном участии лидера страны Ким Чен Ына. Глава КНДР назвал это событие ключевым символом превращения национальных ВМС в полноценную стратегическую ядерную силу.

Впервые боевой корабль был продемонстрирован общественности в апреле 2025 года, после чего он прошел длительный комплекс ходовых и огневых испытаний. Современное бортовое оборудование и интегрированные системы вооружения эсминца рассчитаны на обеспечение возможности нанесения превентивных ударов по противнику.

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Эсминец оснащен целым арсеналом:

  1. Зенитные системы для защиты от самолетов.
  2. Противокорабельное оружие крупного калибра.
  3. Баллистические ракеты.
  4. Крылатые ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

Это делает судно универсальной платформой, способной наносить удары как по портам, так и по вражеским авианосцам.

Новая морская платформа получила универсальный боевой арсенал, позволяющий выполнять широкий спектр задач. Эсминец оснащен современными зенитными комплексами для защиты от воздушных угроз, крупнокалиберным противокорабельным оружием, а также пусковыми установками для баллистических и крылатых ракет. Последние имеют модификации для установки ядерных боеголовок, что позволяет эсминцу "Чхве Хён" одинаково эффективно атаковать как крупные прибрежные порты, так и вражеские авианосные ударные группы в открытом море.

Военные аналитики отмечают, что строительство судна такого крупного класса является нетипичным для северокорейского оборонного комплекса. Специалисты предполагают наличие российского следа в этом проекте, отмечая, что Пхеньян вряд ли смог бы самостоятельно реализовать технологически сложное строительство без технической помощи со стороны Москвы, с которой в последнее время значительно укрепились военные связи.

Ввод в строй нового ракетного корабля полностью соответствует обновленной оборонной доктрине Пхеньяна, направленной на стремительное расширение и модернизацию собственного ядерного потенциала.

Вооружение КНДР – последние новости

В сфере разработки северокорейского вооружения зафиксированы новые испытания. По информации агентства Bloomberg, КНДР проводит испытания специализированного боеприпаса, предназначенного для вывода из строя объектов критической и энергетической инфраструктуры. Особенностью этой бомбы является то, что вместо традиционного взрывчатого вещества поражение наносится с помощью мощного импульса электромагнитной энергии.

Кроме того, ранее Пхеньян провел испытания модернизированной баллистической ракеты, оснащенной кассетной боеголовкой. Государственные средства массовой информации Северной Кореи утверждают, что эта ракета, получившая обозначение "Хвасонпхо-11 Ка", разработана для эффективного уничтожения целей на обширных территориях площадью до 7 гектаров.

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