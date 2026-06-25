КНДР приняла на вооружение ВМС новый эсминец с ядерным вооружением, – The Independent

Новая морская платформа оснащена универсальным боевым арсеналом, позволяющим выполнять широкий спектр задач.

Северная Корея официально ввела в состав своего военно-морского флота новый эсминец "Чхве Хён" водоизмещением 5 000 тонн, способный нести тактическое ядерное оружие.

Как сообщает издание The Independent, торжественная церемония принятия корабля состоялась в западном порту Нампхо при личном участии лидера страны Ким Чен Ына. Глава КНДР назвал это событие ключевым символом превращения национальных ВМС в полноценную стратегическую ядерную силу.

Впервые боевой корабль был продемонстрирован общественности в апреле 2025 года, после чего он прошел длительный комплекс ходовых и огневых испытаний. Современное бортовое оборудование и интегрированные системы вооружения эсминца рассчитаны на обеспечение возможности нанесения превентивных ударов по противнику.

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Эсминец оснащен целым арсеналом:

Зенитные системы для защиты от самолетов. Противокорабельное оружие крупного калибра. Баллистические ракеты. Крылатые ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

Это делает судно универсальной платформой, способной наносить удары как по портам, так и по вражеским авианосцам.

Новая морская платформа получила универсальный боевой арсенал, позволяющий выполнять широкий спектр задач. Эсминец оснащен современными зенитными комплексами для защиты от воздушных угроз, крупнокалиберным противокорабельным оружием, а также пусковыми установками для баллистических и крылатых ракет. Последние имеют модификации для установки ядерных боеголовок, что позволяет эсминцу "Чхве Хён" одинаково эффективно атаковать как крупные прибрежные порты, так и вражеские авианосные ударные группы в открытом море.

Военные аналитики отмечают, что строительство судна такого крупного класса является нетипичным для северокорейского оборонного комплекса. Специалисты предполагают наличие российского следа в этом проекте, отмечая, что Пхеньян вряд ли смог бы самостоятельно реализовать технологически сложное строительство без технической помощи со стороны Москвы, с которой в последнее время значительно укрепились военные связи.

Ввод в строй нового ракетного корабля полностью соответствует обновленной оборонной доктрине Пхеньяна, направленной на стремительное расширение и модернизацию собственного ядерного потенциала.

Вооружение КНДР – последние новости

В сфере разработки северокорейского вооружения зафиксированы новые испытания. По информации агентства Bloomberg, КНДР проводит испытания специализированного боеприпаса, предназначенного для вывода из строя объектов критической и энергетической инфраструктуры. Особенностью этой бомбы является то, что вместо традиционного взрывчатого вещества поражение наносится с помощью мощного импульса электромагнитной энергии.

Кроме того, ранее Пхеньян провел испытания модернизированной баллистической ракеты, оснащенной кассетной боеголовкой. Государственные средства массовой информации Северной Кореи утверждают, что эта ракета, получившая обозначение "Хвасонпхо-11 Ка", разработана для эффективного уничтожения целей на обширных территориях площадью до 7 гектаров.

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