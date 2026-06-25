Двадцатый пятое июня - интересная дата для украинцев с официальным торжеством в нашей стране. На планете также проводится профессиональный праздник сегодня, с которым можно поздравить родных. А по народным верованиям в этот день стоит соблюдать осторожность супругам.
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник у православных
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в Украине
В нашей стране на эту дату установлен Всеукраинский день таможенной службы, который для краткости называют День таможенника. Как понятно из названия, поздравления от близких получают специалисты по проверке ввозимых в страну грузов и оформлению документов.
Какой сегодня праздник в мире
На планете тоже есть рабочий праздник сегодня - Всемирный день моряков, в честь которого можно поздравить знакомых и родных мореплавателей. Это событие также установлено с целью выражения благодарности всем, кто работает в море.
Однако это не единственный повод для празднования. Ещё есть такие международные праздники сегодня - День витилиго, День группы The Beatles, День цветного телевизора, День против корриды, День информирования о сколиозе и День парфе с клубникой.
Какой сегодня праздник у православных
Верующие, что придерживаются новоюлианского стиля, чествуют 25 июня икону Богородицы "Избавительница". В трудную минуту ей молятся об избавлении от зависимостей, душевных тревог и страха, а также помощи в выходе из нездоровых отношений. Считается, что этот святой образ может помочь даже в безнадежной ситуации.
В старом календаре отмечается сегодня праздник памяти сподвижника Петра Афонского. Его просят исцелить душу от греховных искушений и помочь в борьбе с тяжелой болезнью.
Какой сегодня праздник в народе
Древние приметы про этот день предсказывают, чего стоит ожидать от погоды в дальнейшем:
- если дождь слабый, то лить будет долго, а ливень будет кратковременным;
- крупная роса на траве предвещает сильную жару;
- северный ветер сулит ясное небо;
- чем больше клевера в полях, тем более дождливым будет август.
По верованиям наших предков этот день считается очень благоприятным для налаживания отношений. По возможности народный праздник сегодня в Украине рекомендуется провести вместе с родными. Супругам желательно заняться совместным делом.
Что нельзя делать сегодня
Хотя день во многом является удачным для пар, но также таит большую угрозу. Мужу и жене категорически запрещается ссориться, иначе отношения испортятся навсегда. Ещё не рекомендуется в праздник 25 июня заниматься рукоделием ("зашьете" благополучие) и купаться в диких водоемах.