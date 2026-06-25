Ученые назвали точную дату, когда начнется новая магнитная буря (график)

В последние дни геомагнитная обстановка была спокойной.

В прошлой недели на Земле была спокойная геомагнитная обстановка - магнитных бурь не наблюдалось. Однако уже в конце этой недели все может измениться. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.

По словам ученых, скорость солнечного ветра за последние сутки начала увеличиваться из-за влияния корональной дыры на Солнце. Из-за этого 25 и 26 июня ожидаются периоды активности магнитного поля ЗЕмли однако до магнитной бури дело не дойдет.

В то же время ожидается, что уже 27 июня на нашу планету начнет влиять другая корональная дыра.

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"Это может привести к дальнейшему усилению геомагнитной активности вплоть до магнитной бури уровня G1", - говорится в прогнозе.

На данный момент неизвестно, как долго продлится эта магнитная буря.

Магнитные бури уровня G1 - что важно знать

Магнитные бури класса G1 считаются слабыми по международной шкале геомагнитной активности. Несмотря на невысокую интенсивность, в такие дни некоторые люди жалуются на головную боль, усталость, сонливость или перепады настроения.

Кроме того, слабые магнитные возмущения иногда влияют на работу радиосвязи и навигационных систем, однако серьезных последствий обычно не наблюдается.

Специалисты рекомендуют в период геомагнитной активности соблюдать режим сна, пить достаточное количество воды, избегать чрезмерных физических нагрузок и уделять больше времени отдыху. Для большинства людей бури уровня G1 проходят практически незаметно.

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