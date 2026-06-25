Всего две привычки гарантируют вам богатство в будущем, – психолог

Успех в долгосрочном финансовом планировании зависит не столько от знаний о деньгах или силы воли, сколько от того, как человек воспринимает собственное будущее и принимает решения с учетом отдаленных последствий. Об этом в авторской статье для Forbes пишет американский психолог Марк Треверс.
Автор публикации отмечает, что большинство популярных финансовых советов сводится к набору практических рекомендаций: больше зарабатывать, меньше тратить, раньше начинать инвестировать. Однако поведенческие исследования всё чаще показывают, что решающую роль играют не конкретные знания, а психологические установки, которые формируют финансовое поведение на протяжении многих лет.
Первой важной привычкой эксперты называют способность откладывать мгновенное удовольствие ради будущей выгоды. В то же время, как отмечается в материале, финансово успешные люди не полагаются исключительно на самодисциплину или постоянную борьбу с искушениями. Вместо этого они организуют свою финансовую среду таким образом, чтобы правильный выбор становился автоматическим.
Среди таких инструментов автор называет, например, автоматические отчисления на сбережения.
Второй ключевой привычкой названо системное мышление в отношении денег. По словам экспертов, большинство людей оценивает каждую покупку или инвестицию отдельно, задаваясь вопросом о ее выгодности и доступности здесь и сейчас. В то же время люди, которые успешно накапливают капитал, рассматривают каждое финансовое решение как часть более широкой картины.
То есть оценивается не польза покупки как таковой, а её влияние на долгосрочные цели. В этом случае покупка перестаёт быть просто покупкой и становится одним из шагов на пути к желаемому финансовому результату.
Подводя итог, автор подчеркивает, что обе привычки имеют общую психологическую основу – способность воспринимать будущее как нечто реальное и важное уже сегодня.
"Люди, которые делают это естественно, которые воспринимают свое будущее "я" как реальное и непрерывное присутствие, а не как далекую абстракцию, склонны принимать сегодня такие решения, за которые их будущее "я" будет им благодарно", – говорится в публикации.
Другие финансовые советы
Как писал УНИАН, у некоторых людей всегда есть финансовая "подушка", даже если их образ жизни не выглядит слишком экономным. Секрет заключается не в высоких доходах, а в особых привычках: они планируют расходы заранее, регулярно откладывают средства, внимательно следят за мелкими расходами и не позволяют росту доходов автоматически увеличивать расходы.
Такие люди делают сбережения частью повседневной жизни, создают барьеры для легкого доступа к накоплениям, отдают предпочтение ценности товаров, а не только их цене, и заранее планируют нерегулярные расходы. Благодаря структурированному подходу и автоматизации процессов они постепенно формируют прочную финансовую основу, которая защищает их в сложные времена и обеспечивает стабильность в будущем.