В 180 метрах от Скотланд-Ярда взорвалась бомба

В результате взрыва бомбы, пришедшей по почте в один из офисов в центре британской столицы, была ранена женщина, распечатавшая конверт, сообщает Sky News.

Инцидент произошел на Виктория-стрит в здании, расположенном в 180 метрах от Скотланд-Ярда.

По словам очевидцев, движение по улице было перекрыто, полиция оцепила район происшествия.

Пострадавшая женщина с легкими ранениями доставлена в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

Лента.ру