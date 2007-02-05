В 180 метрах от Скотланд-Ярда взорвалась бомба
16:07, 05 февраля 2007Мир
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Ранена женщина
В результате взрыва бомбы, пришедшей по почте в один из офисов в центре британской столицы, была ранена женщина, распечатавшая конверт, сообщает Sky News.
Инцидент произошел на Виктория-стрит в здании, расположенном в 180 метрах от Скотланд-Ярда.
По словам очевидцев, движение по улице было перекрыто, полиция оцепила район происшествия.
Пострадавшая женщина с легкими ранениями доставлена в больницу, ее жизни ничего не угрожает.
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