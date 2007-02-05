Экс-главе ЮКОСа предъявлено новое обвинение

Генпрокуратура РФ предъявила новое обвинение в отмывании денежных средств экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, сообщила РИА Новостипо телефону его адвокат Карина Москаленко.

Ходорковскому, как и главе МФО МЕНАТЕП Платону Лебедеву, предъявлено обвинение в хищении денежных средств путем присвоения, а также их отмывании.

"Эти миллиарды долларов, которые ему предъявляют, - это даже не абсурд, а безумие", - заявила Москаленко.

По ее словам, Ходорковский не признает своей вины.

Следственные действия в прокуратуре Читинской области, куда Ходорковского и Лебедева доставили из следственного изолятора Читы, длились около пяти часов.

В середине декабря 2006 года экс-глава ЮКОСа и глава МФО МЕНАТЕП, уже осужденные на восемь лет лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов, по требованию прокуратуры были этапированы в СИЗО Читы для проведения следственных действий по новому уголовному делу.

Лебедев отбывает наказание в одной из исправительных колоний Ямало-Ненецкого автономного округа, Ходорковский - в колонии, расположенной в 550 километрах от Читы.