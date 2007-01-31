Что делать с Россией?

До 1 марта должна быть завершена работа над Планом действий Украина-Россия на 2007-2008 годы.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, об этом договорись сегодня в Москве глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА в ходе встреч с руководителем Администрации Президента РФ Сергеем СОБЯНИНЫМ, секретарем Совета безопасности РФ Игорем ИВАНОВЫМ и статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел России Григорием КАРАСИНЫМ.

Как отмечает В.БАЛОГА, встречи прошли в теплой атмосфере. Стороны переговоров констатировали, что стоит как можно быстрее решить все проблемы, накопившиеся в двусторонних украинско-российских отношениях, и сохранить традиции славянских связей, которые наши народы нарабатывали веками.

В ходе встреч российская и украинская стороны обсудили вопросы, связанные с визитом главы Украинского государства Виктора ЮЩЕНКО в Российскую Федерацию, запланированным на конец февраля – начало марта этого года.

В ходе переговоров было согласовано, что до 1 марта с.г. должна быть завершена работа над Планом действий Украина-Россия на 2007-2008 годы с тем, чтобы передать документы на подпись Президентам. Также в ближайшее время будет активизировано сотрудничество в подготовке Декларации о содержании украинско-российского партнерства. Планируется, что документ будет подписан в мае-июне этого года в ходе второго заседания Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.

В.БАЛОГА и его собеседники обменялись мнениями об учреждении переговорного процесса о подготовке Меморандума по энергетическому сотрудничеству между Украиной и Россией на высшем уровне.

На встречах был обсужден пакет других вопросов украинско-российских отношений. В частности, речь шла о поиске путей понимания в вопросах защиты прав граждан Украины в связи со вступлением в силу в Российской Федерации нового иммиграционного законодательства.

Стороны согласились, что необходимо активнеео привлекать Межгосударственную комиссии Ющенко-Путин к решению вопросов, связанных с гидронавигационными объектами в Крыму и разграничением Азово-Керченской акватории.

Стороны также высказались за необходимость прекращения спекуляций по языковому вопросу как в Украине, так и в России.

Кроме этого, в ходе встреч затрагивался вопрос о необходимости развития двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере. В частности, речь шла о совместных мероприятиях к юбилею Николая Васильевича Гоголя.