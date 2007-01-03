США добиваются проведения допроса трех дочерей Хусейна

Спустя несколько суток после казни Саддама Хусейна США расширили поиски финансовых средств, которые могут находиться на зарубежных счетах бывшего президента Ирака.

Об этом передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на британскую газету «Дейли Мейл».

«Охота за миллиардами», пишет газета, ведется в многочисленных банках и финансовых компаниях. При этом США добиваются сейчас права на проведение допросов трех дочерей С.Хусейна, находящихся в Иордании.

Согласно американским экспертам, С.Хусейн контролировал банковские вклады на сумму в 45 млрд. долларов США. Значительная часть этих средств, полученных в течение последних 30 лет от экспорта иракской нефти, инвестированы через подставные компании, зарегистрированные в Швейцарии, Японии и Германии.

К этому эксперты добавляют секретные счета в банках Европы и Ближнего Востока. Газета также приводит данные об арендованных С.Хусейном банковских сейфах, в которых находятся бриллианты.

По данным «Дейли Мейл», ЦРУ США совместно с ФБР и Министерством финансов не смогли до сегодняшнего дня выявить «подставные компании», через которые работал С.Хусейн, а также его секретные банковские счета. Она также сообщает, что во время допросов С.Хусейн не дал американской администрации никакой информации, способной привести к выходу на его зарубежные активы.

В этой связи США добиваются доступа к проживающим в Иордании трем дочерям С.Хусейна с тем, чтобы получить от них новые данные о финансовой империи их отца.