В США умер ”крестный отец” музыки соул (фото)
10:33, 25 декабря 2006Мир
842 0
Ему было 73 года
Джеймс Браун (James Brown), американский певец, получивший прозвище "крестного отца соула", скончался в больнице в Атланте в возрасте 73 лет. Накануне его госпитализировали с тяжелой пневмонией. Однако, как сообщает агентство Associated Press, официальная причина смерти еще не названа.
Автор многочисленных хитов - "Out of Sight", "(Get Up I Feel Like Being a) Sex Machine", "I Got You (I Feel Good)" и "Say It Out Loud - I`m Black and I`m Proud" - Браун повлиял на несколько поколений музыкантов - от Майкла Джексона и Принса до Мика Джаггера и Дэвида Боуи. Он был знаменит не только характерной манерой исполнения, но и особым способом танца на сцене.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter