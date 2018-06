В США умер ”крестный отец” музыки соул (фото)

Джеймс Браун (James Brown), американский певец, получивший прозвище "крестного отца соула", скончался в больнице в Атланте в возрасте 73 лет. Накануне его госпитализировали с тяжелой пневмонией. Однако, как сообщает агентство Associated Press, официальная причина смерти еще не названа.

Автор многочисленных хитов - "Out of Sight", "(Get Up I Feel Like Being a) Sex Machine", "I Got You (I Feel Good)" и "Say It Out Loud - I`m Black and I`m Proud" - Браун повлиял на несколько поколений музыкантов - от Майкла Джексона и Принса до Мика Джаггера и Дэвида Боуи. Он был знаменит не только характерной манерой исполнения, но и особым способом танца на сцене.

Лента.ру