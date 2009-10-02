МИД Украины поддержал отчет ЕС по грузинскому конфликту

В Министерстве иностранных дел Украины поддерживают рекомендации отчета Независимой международной миссии по расследованию обстоятельств грузинского конфликта о том, что международное сообщество должно продолжать усилия, направленные на возвращение сторон конфликта к столу переговоров и предоставление им помощи в достижении договоренностей в соответствии с Уставом ООН, Хельсинского заключительного документа ОБСЕ, соответствующих документов Совета Европы с целью предупреждения нового витка насилия.

Об этом идет речь в комментарии МИД, переданном агентству УНИАН.

В комментарии отмечается, что украинская сторона подтверждает свою готовность сделать свой вклад в это дело.

МИД подчеркивает, что приняло во внимание обнародованный Советом ЕС Отчет Независимой международной миссии по расследованию обстоятельств грузинского конфликта, возглавляемой Хайди ТАЛЬЯВИНИ, а также то, что данный документ позиционируется исключительно как попытка установления фактов, а не как арбитражное решение.

В Украине надеются, что осуществленный независимыми экспертами анализ причин, хода и последствий конфликта в Грузии будет способствовать усилиям международного сообщества, в т.ч. в рамках Женевских консультаций, направленных на урегулирование ситуации в этом государстве с целью достижения мира и стабильности в регионе.

В то же время, отмечается в комментарии, не могут не вызывать обеспокоенности пункты отчета о том, что с момента начала конфликта ситуация не улучшилась, а после признания одной из сторон конфликта независимости Абхазии и Южной Осетии политические условия для урегулирования даже стали более сложными, и риск новой конфронтации остается достаточно серьезным.

В этой связи в МИД называют важным ударение, сделанное авторами документа на недопустимости эрозии таких базовых принципов международного права, как уважение территориальной целостности государств, неиспользование силы или угрозы силы в международных отношениях.

Привлекает внимание также и вывод о дестабилизирующем влиянии и несоответствии международному праву политики, направленной на формирование зон так называемых «привилегированных интересов», особенно по отношению к соседним странам, подчеркивается в комментарии.