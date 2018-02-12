Отказался сделать фото на память: в России депутат избил известного музыканта (видео)

Рэпер Тимати вступился за избитого диджея Smash и обозвал депутата «петушком».

Российский певец Тимати эмоционально высказался об избиении популярного артиста DJ Smash. Певец обвинил депутата из Перми Александра Телепнева нанесении побоев музыканту.

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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певец Тимати опубликовал жуткие фото и видео, сделанные после избиения DJ Smash в одном из клубов Перми.

Артист показал и изображения и возможного обидчика - депутата Александра Телепнева. свой пост Тимати сопроводил эмоциональной записью.