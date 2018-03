Отказался сделать фото на память: в России депутат избил известного музыканта (видео)

‼️Телепнев Александр Александрович (депутат по Пермскому краю, так же глава Пермского ММА и мастер спорта по рукопашному бою) в субботу утром, вдвоём со своим трусливым дружком (в группе лиц) будучи в не трезвом состоянии (о чем уже свидетельствуют как минимум 15чел) в ночном клубе «Дом Культуры» сломал челюсть, и нанёс черепно-мозговые травмы, на чем не остановился и добил вдвоём ногами моего друга и коллегу @djsmash за то, внимание: что он отказался сделать фото на память !!! Так вот ПЕТУШОК ты ё****ый, ты же профессионал ?! А развалил парня, который не то что драться не умеет, а тяжелее диджейской сумки в руках ничего не держал, ещё и добил вдвоем ногами !!! Я зачем все это пишу, не с целью из себя правозащитника строить, просто хочу что бы жители замечательного города Пермь (который прославляет на всю страну @djsmash являясь успешным артистом) знали какой гнилой ПИДАРАСТ живёт у них в городе. Что бы в Москве обратили внимание на члена, региональной партии, что бы может быть губернатор Пермского края - Решетников Максим Геннадьевич прочитал это и дал соответствующие поручения правоохранительным органам. Мне жаль, что не я там оказался в ту ночь. Но ничего, мир круглый, все возвращается, в следующий раз и ТЫ «депутат» можешь оказаться в сложной ситуации.

