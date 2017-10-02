Тимати объявил, что уходит со сцены из-за ребенка
21:57, 02 октября 2017Общество
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Певец приостановит концертную деятельность на «ближайшие два-три года»
Тимати с дочерью / Instagram
Рэпер Тимати заявил о том, что покинет шоу-бизнес на несколько лет. Об этом он написал в Instagram.
«Мне бы хотелось, во всей этой суете, не пропустить детство своей дочки. И уделять ей больше времени», — сообщил он.
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Исполнитель добавил, что его последний «большой сольный концерт» в Москве состоится 4 ноября. После этого он приостановит концертную деятельность на «ближайшие два-три года».
«Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты», — пояснил Тимати. Он также опубликовал еще один совместный снимок с ребенком. «Все остальное подождет», — подписал артист пост.
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