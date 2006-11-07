В Киев прибыл глава МИД России
18:07, 07 ноября 2006Мир
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Сергей Лавров встретится с Ющенко, Януковичем, Морозом
В Украину с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ.
Как сообщал УНИАН, 8 ноября состоится рабочее заседание Подкомитета по международному сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА и министра иностранных дел Российской Федерации С.ЛАВРОВА.
Также запланированы встречи С.ЛАВРОВА с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.
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