В Киев прибыл глава МИД России

В Украину с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября состоится рабочее заседание Подкомитета по международному сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА и министра иностранных дел Российской Федерации С.ЛАВРОВА.

Также запланированы встречи С.ЛАВРОВА с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.