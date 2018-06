В Минобороны РФ инцидент с вертолетом Ми-28 в Сирии назвали "экстренной посадкой"

В Минобороны РФ прокомментировали информацию о падении российского военного вертолета Ми-28 в Сирии, назвав это «экстренной посадкой».

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство, ЧП произошло в провинции Хама, когда Ми-28 сопровождал другой вертолет, Ми-8, с военнослужащими российского Центра примирения враждующих сторон.

Утверждается, что причиной экстренной посадки стала техническая неисправность. Экипаж не пострадал, поисково-спасательная служба оперативно доставила летчиков на аэродром.

"Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - заявили в российском Миноборны.

Согласно сообщению, осмотр машины и доклад экипажа показали, что вертолет никто не атаковал.

ISIS claims this is the photo of the crashed Russian chopper pic.twitter.com/fjXN48fjr6