В ИГ заявили, что сбили российский вертолет в Сирии (фото)

14:27, 06 октября 2017
Мир
83 0

В ИГИЛ говорят, что сбили российский вертолет, Песков традиционно увиливает от ответа на вопрос.

Также Штрицель опубликовал фото вертолета РФ / twitter.com/bjoernstritzel

В ИГИЛ заявили, что сбили российский вертолет возле сирийского города Шейх Хилал, провинция Хама. Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент немецкого издания Bild Бьорн Штрицель.

Читайте такжеДепутат РФ рассказал о казни в Сирии одного из плененных ИГИЛ российских военных

"Хама: ИГИЛ утверждает, что сбило российский вертолет возле Шейха Хилала", - говорится в его сообщении.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что ИГ сбило военный вертолет РФ в Сирии, адресовав вопрос к Минобороны, передает Газета.Ru.

Как сообщал УНИАН, граждане РФ Роман Заболотный и Григорий Цуркан были захвачены боевиками ИГИЛ в сирийской провинции Дейр-эз-Заур. Для подтверждения боевики обнародовали видео. Позже появилась информация, что их казнили.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сбитый российский вертолет#вертолет РФ в Сирии