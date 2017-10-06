В ИГ заявили, что сбили российский вертолет в Сирии (фото)

В ИГИЛ заявили, что сбили российский вертолет возле сирийского города Шейх Хилал, провинция Хама. Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент немецкого издания Bild Бьорн Штрицель.

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"Хама: ИГИЛ утверждает, что сбило российский вертолет возле Шейха Хилала", - говорится в его сообщении.

Hama: ISIS claims to have downed a Russian helicopter near Shaykh Hilal. pic.twitter.com/hgkp5WC2qW — Björn Stritzel (@bjoernstritzel) October 6, 2017

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что ИГ сбило военный вертолет РФ в Сирии, адресовав вопрос к Минобороны, передает Газета.Ru.

Как сообщал УНИАН, граждане РФ Роман Заболотный и Григорий Цуркан были захвачены боевиками ИГИЛ в сирийской провинции Дейр-эз-Заур. Для подтверждения боевики обнародовали видео. Позже появилась информация, что их казнили.