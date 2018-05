"Миллион от Сандры Буллок и молитвы Бейонсе": сколько звезды готовы пожертвовать на помощь пострадавшим от "Харви"

Стихийное бедствие в Техасе не оставило равнодушным мировых звезд.

Ким Кардашьян в своем микроблоге написала сообщение, что готова пожертвовать Армии Спасения и всем пострадавшим людям, которые остались без крова, 500 тысяч долларов, сообщает Fox News.

Она подчеркнула, что ее мать и сестра уже провели такую благотворительную акцию со своей стороны, а теперь настала ее очередь. Кантри-певец Крис Янг также пообещал пожертвовать 100 тысяч долларов.

Кевин Харт увеличил сумму своего взноса до 50 тысяч долларов. Затем Крис Браун дал на пожертвование 100 тысяч долларов. Бейонсе, которая родом из Хьюстона, объявила во вторник, что будет заниматься благотворительностью, чтобы помочь пострадавшим от наводнения в ее родном городе.

Читайте такжеШторм "Харви" обрушился на Луизиану

«Мое сердце уходит в мой родной город, Хьюстон, и я постоянно молюсь за тех, кто пострадал», - сказала она в заявлении для местных СМИ Хьюстона .

Голливудская актриса Сандра Буллок пожертвовала 1 млн долл. на помощь пострадавшим от тропического урагана.

"Для меня очень важно, что я могу помочь. Каждый из нас должен сделать свой вклад", - заявила актриса.

Знаменитости также пишут слова поддержки пострадавшим в соцсетях.

Mr. McNair and the #Texans are pledging $1 million dollars to the United Way of Greater Houston Flood Relief Fund. #HoustonStrongpic.twitter.com/emzPzGdnr7 — Houston Texans (@HoustonTexans) August 28, 2017

Houston we are praying for you! My mom, sisters & I will be donating $500,000 to @redcross and @salvationarmyus today #HoustonStrong — Kim Kardashian West (@KimKardashian) August 29, 2017

A special song for Houston from last night's show.

R42https://t.co/3J5e6gvdtm — Coldplay (@coldplay) August 29, 2017

Texas has been hit hard by Hurricane Harvey. I’m donating $100,000 to relief efforts and hope you will join me. https://t.co/oZvwtkp1iUpic.twitter.com/kDLNdj3WVi — ChrisYoungMusic (@ChrisYoungMusic) August 27, 2017

Praying for Houston what a special place. Making relief donations and sending ❤️. — xoxo, Gaga (@ladygaga) August 27, 2017