У новорожденных двойняшек Бейонсе проблемы со здоровьем: СМИ узнали некоторые детали

Малыши находятся в боксе с ультрафиолетовыми лампами,поп-дива Бейонсе родила двойню.

Звездной пары Бейонсе и Джей-Зи есть определенные проблемы со здоровьем.

Уже больше недели малыши, которые появились на свет 12 июня, находятся в боксе с ультрафиолетовыми лампами.

Об этом рассказал инсайдер изданию TMZ.

По словам источника, у сына и дочери известных супругов билирубин (желчный пигмент, один из гл.авных компонентов желчи в организме человека и животных). Как следствие, у двойняшек появилась физиологическая желтуха, которой обычно болеют недоношенные дети.

Чтобы снизить билирубин, детям назначили фототерапию, которая повышает выработку витамина D.

Напомним, о своей беременности Бейонсе сообщила о беременности двойней и показала округлившийся живот

Бейонсе сообщила в этом году в феврале, выложив фото в Instagram. У двойняшек Бейонсе и Джей-Зи есть старшая сестра, 5-летняя Блу Айви.