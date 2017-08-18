Потенциальный конфликт между ядерными державами, который Трамп едва ли признает - The Washington Post

Две самые густонаселенные страны мира опасно близки к вооруженному конфликту. Обе – быстрорастущие и амбициозные страны, которые хотят что-то доказать. И у них есть ядерное оружие. Тем не менее, эту проблему в Вашингтоне почти не обсуждают, основными темами остаются продолжающиеся споры президента Трампа и угроза террористических атак.

Об этом пишет Адам Тейлор в статье "Потенциальный конфликт между ядерными державами, который Трамп едва ли признает", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Военное противостояние между Индией и Китаем на отдаленном плато в Гималаях продолжается уже несколько месяцев. На этой неделе Энни Гоувен и Саймон Денайер в своей статье уже рассмотрели сложный спор, вызванный решением Китая, построить дорогу на территории, на которую претендует Бутан, близкий союзник Индии, у которой нет официальных дипломатических отношений с Пекином.

Территориальные споры в этом районе не новость – Индия и Китай в 1962 году недолгое время вели войну из-за спорной территории. Большая часть настоящего спора восходит к пограничному соглашению 1890 года между Британской Индией и китайской династией Цин, один из числа длительных проблем, спровоцированных колониальными картографами.

Читайте такжеThe Washington Post: Китай и Индия в опасной близости от военного конфликта в Гималаях

Но эксперты говорят, что нынешнее противостояние худшее за последние десятилетия и перешло на новый уровень по сравнению с предыдущими вспышками. "Было бы очень самонадеянно исключать эскалацию", - сказал The Post Шашанк Джоши, аналитик Royal United Services Institute в Лондоне. "Это самый серьезный кризис в отношениях между Индией и Китаем за 30 лет".

И Индия, и Китай открыто и серьезно говорят о вооруженном конфликте, при этом государственные СМИ Пекина выбирают порой нехарактерно пошлый тон. В англоязычном видео, опубликованном информационным агентством Синьхуа в среду, они обвинили Индию в "пренебрежении международным правом" и "выдумывании различных оправданий, чтобы обелить свои незаконные действия", а затем в видео появился китайский актер в сикхском тюрбане, который говорил с оскорбительным индийским акцентом.

Если Индия и Китай начнут войну, это будет серьезная проблема. В двух странах проживает более 2,6 миллиарда человек. По оценкам, у них 380 единиц ядерного оружия (хотя Китай и Индия подписались под политикой "неприменения оружия первыми", что, как мы надеемся, означает, что их не будут использовать в таком конфликте).

В прошлом месяце на брифинге Госдепартамент США призвал к сдержанности. "Это ситуация, за которой мы, безусловно, внимательно следили. И, как вы знаете, у нас есть отношения с обоими правительствами. Мы продолжаем призывать обе стороны сесть и поговорить об этом", - сказала пресс-секретарь Хезер Науэр на пресс-конференции на прошлой неделе.

Конфликт сосредоточен не только вокруг спорной территории – неопределенной местности площадью в 34 квадратных мили, известной как плато Доклам, на которое заявили претензии и Бутан, и Китай, - но также и вокруг узкой полосы стратегически важной территории Индии, известной как коридор Силигури. Эта дорога, известная как "шейка цыпленка", связывает большую часть Индии с ее отдаленным востоком. В Дели давно опасались, что, если разразится война, китайские войска могут перекрыть коридор, фактически разделив страну пополам. Это не беспричинный страх, учитывая, что регион составляет всего 14 миль в ширину в самом тонком месте; Анкит Панда из The Diplomat однажды назвал ее "ужасно уязвимой артерией в географии Индии".

Широко распространено мнение, что Вашингтон стал бы на сторону Индии. Трамп часто критикует Китай, а некоторые в его администрации настаивают на жестких ответах на другие территориальные претензии Пекина, например, продолжающиеся споры в Южно-Китайском море. На этой неделе Трамп звонил премьер-министру Индии Нарендре Моди в День независимости Индии, некоторые СМИ восприняли это как жест поддержки Нью-Дели.

И тем не менее, у некоторых людей в Индии сохраняется чувство, что Трамп не поддержит Моди, в случае серьезного конфликта. "Если когда-нибудь будет война с Китаем, Америка никогда не придет нам на помощь", - сказал один правительственный чиновник индийскому журналисту Барха Датту, согласно статье, которую Датта написал для раздела Global Opinion section в The Post.

Вашингтон также может быть дипломатически ограниченным в регионе: ряд ключевых должностей государственного департамента, которые должны нести ответственность за урегулирование кризиса в Индии и Китае, остается незаполненным. Проблема очень сложная, и она может оказаться не по силам лидеру с, похоже, ограниченными знаниями мира и печально известной рассеянностью.

Существует также аргумент, что, возможно, Трамп должен держаться подальше от этого вопроса. Джексон Дил из The Post написал, что он не увидел большого энтузиазма в отношении участия США в споре, во время пребывания в Дели на прошлой неделе. Президент США завоевал себе репутацию вспыльчивого и импульсивного лидера – даже сдерживание напряженности с Северной Кореей, похоже, произошло, вопреки его участию, а не благодаря ему.

Дил отметил, что Моди стремился к более тесным отношениям с Соединенными Штатами в надежде, что Трамп займет жесткую позицию по отношению к Китаю и терроризму, а также установит более тесные связи с Россией, давним союзником Индии. Вместо этого, как пишет Дил, индийцы получили "противоречия и хаос", а некоторые задаются вопросом, способен ли Белый дом сейчас справиться со сложными геополитическими ситуациями.

Справедливости ради, стоит отметить, что Трамп не одинок в проявлении большего интереса к противостоянию с Северной Кореей или террористическим атакам, вроде тех, которые произошли в четверг в Барселоне. Он также находится в центре своих внутренних кризисов.

Однако, недавно Брюс Ридел из Института Брукингса отметил, что индокитайская война 1962 года была завершена с помощью президента Джона Кеннеди, который использовал военную поддержку Индии и умную дипломатию для ограничения масштабов конфликта. Примечательно, что все это произошло одновременно с кубинским ракетным кризисом, "самым опасным моментом в истории человечества". Учитывая это, какое оправдание у Трампа?