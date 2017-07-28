В МИД Германии рассказали, в каком случае возможно ослабление новых санкций США против России

Германия не примет экстерриториального использования новых санкций США против КНДР, Ирана и России, которые влияют на европейские страны. Об этом говорится в заявлении главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, опубликованном на сайте ведомства.

«Наша позиция остается в том, что мы не примем ни одного экстерриториального использования каких бы то ни было санкций США против европейских компаний. Президент Трамп знает это, а также Государственный департамент и администрация США. Политика в области санкций не является ни достойной кандидатурой, ни должным инструментом для поощрения национальных экспортных интересов и внутреннего энергетического сектора», - сказал глава МИД Германии, добавив, «То, что будет происходить дальше, теперь зависит от президента Трампа».

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В то же время Гарбиэль заявил, что и впредь Германие продолжит совместные действия с США.

«Мы не должны забывать, что мы делаем - мы хотим решить конфликт на востоке Украины. Между нами существует консенсус, что это требует политического давления на Москву», - заявил министр, добавив, что «Если российское руководство сделает шаг, и мы, наконец, будем в состоянии добиться прогресса в реализации Минских соглашений, также возможно, что эти санкции будут постепенно ослаблены».

Как сообщал УНИАН ранее, большинство членов Сената США проголосовали за новый пакет санкций против России, а также Ирана и КНДР.

По итогам голосования, законопроект поддержали 98 сенаторов, 2 проголосовали против. Документ поддержали как республиканцы, так и демократы.

Поскольку ранее документ был одобрен Палатой представителей, теперь он будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Глава государства должен окончательно утвердить закон, либо применить к нему право вето.