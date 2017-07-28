Сенат США проголосовал за новые санкции против России

Большинство членов Сената США проголосовали за новый пакет санкций против России, а также Ирана и КНДР, передает Reuters.

По итогам голосования, законопроект поддержали 98 сенаторов, 2 проголосовал против. Документ поддержали как республиканцы, так и демократы.

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Поскольку ранее документ был одобрен Палатой представителей, теперь он будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Глава государства должен либо окончательно утвердить закон, либо применить к нему право вето.

Как сообщал УНИАН ранее, Палата представителей США 25 июля проголосовала за новые санкции против России, Ирана и КНДР, проект которых был согласован в июле. Законопроектом, в частности, предлагается запретить президенту США ослаблять санкции или существенно изменить американскую политику в отношении России без одобрения Конгресса.

Также проект вводит дополнительные ограничения на участие американских граждан и компаний в сотрудничестве с российским энергетическим сектором, в том числе в сфере строительства Россией трубопроводов.