США отказались от общих с Европой принципов по санкциям против РФ – Минэкономики ФРГ
Представители немецкого бизнеса заявили, что новые санкции США могут навредить сотрудничеству немецких компаний в трубопроводных проектах, которые, по их словам, необходимы для энергетической безопасности Германии.
Министр экономики Германии Бригитт Зиприс заявляет, что новые санкции Соединенных Штатов Америки, которые были одобрены Палатой представителей (нижней палатой Конгресса), могут нанести ущерб немецким компаниям в сфере энергетики.
Об этом сообщает Reuters.
Она также сказала, что эти санкции могут создать сложности в отношениях Берлина с Вашингтоном.
"Соединенные Штаты оставили общие принципы, которых они придерживались с Европой относительно санкций против России", - заявила Зиприс в эфире телеканала ARD.
Она добавила, что из-за отсутствия координации усилий с Европой в этом вопросе появляется риск, что немецким компаниям будет причинен вред.
Представители немецкого бизнеса предупредили, что новые санкции, одобренные Палатой представителей США, могут повредить сотрудничеству немецких компаний в трубопроводных проектах, которые, по их словам, необходимы для энергетической безопасности Германии.
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Как сообщал УНИАН, поддержана Палатой представителей и Сенатом законодательная инициатива относительно санкций перед вступлением в силу должна быть подписана президентом США Дональдом Трампом.
В свою очередь в Белом доме заявили, что ожидают внесения изменений в одобренный законопроект о новых санкциях против РФ.
Документ законодательно закрепляет действующие санкции против России, создает механизм обязательного согласования с Конгрессом США возможного решения президента США по ослаблению антироссийских санкций, а также предусматривает возможность введения санкций против государственных предприятий РФ, осуществляющих операции в металлургической и горнодобывающей отраслях и на железнодорожном транспорте.
Документом усиливаются секторальные санкции против России относительно финансового сектора РФ и российской энергетики, предусматривается введение санкций в связи с деятельностью правительства РФ в направлении подрыва кибернетической безопасности, а также введение санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека на оккупированной РФ территории, действующих в интересах оборонного и разведывательного секторов правительства РФ.
Кроме того, предусматривается введение санкций в отношении иностранных физических и юридических лиц, способствовавших усилению оборонительных возможностей правительства Сирии.
Также законопроектом предоставляется право президенту США по координации с союзниками Соединенных Штатов вводить санкции против физических и юридических лиц, способствующих развитию и обслуживанию российских экспортных нефте- и газопроводов.