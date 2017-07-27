США отказались от общих с Европой принципов по санкциям против РФ – Минэкономики ФРГ

Министр экономики Германии Бригитт Зиприс заявляет, что новые санкции Соединенных Штатов Америки, которые были одобрены Палатой представителей (нижней палатой Конгресса), могут нанести ущерб немецким компаниям в сфере энергетики.

Об этом сообщает Reuters.

Она также сказала, что эти санкции могут создать сложности в отношениях Берлина с Вашингтоном.

"Соединенные Штаты оставили общие принципы, которых они придерживались с Европой относительно санкций против России", - заявила Зиприс в эфире телеканала ARD.

Она добавила, что из-за отсутствия координации усилий с Европой в этом вопросе появляется риск, что немецким компаниям будет причинен вред.

Представители немецкого бизнеса предупредили, что новые санкции, одобренные Палатой представителей США, могут повредить сотрудничеству немецких компаний в трубопроводных проектах, которые, по их словам, необходимы для энергетической безопасности Германии.

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Как сообщал УНИАН, поддержана Палатой представителей и Сенатом законодательная инициатива относительно санкций перед вступлением в силу должна быть подписана президентом США Дональдом Трампом.

В свою очередь в Белом доме заявили, что ожидают внесения изменений в одобренный законопроект о новых санкциях против РФ.

Документ законодательно закрепляет действующие санкции против России, создает механизм обязательного согласования с Конгрессом США возможного решения президента США по ослаблению антироссийских санкций, а также предусматривает возможность введения санкций против государственных предприятий РФ, осуществляющих операции в металлургической и горнодобывающей отраслях и на железнодорожном транспорте.

Документом усиливаются секторальные санкции против России относительно финансового сектора РФ и российской энергетики, предусматривается введение санкций в связи с деятельностью правительства РФ в направлении подрыва кибернетической безопасности, а также введение санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека на оккупированной РФ территории, действующих в интересах оборонного и разведывательного секторов правительства РФ.

Кроме того, предусматривается введение санкций в отношении иностранных физических и юридических лиц, способствовавших усилению оборонительных возможностей правительства Сирии.

Также законопроектом предоставляется право президенту США по координации с союзниками Соединенных Штатов вводить санкции против физических и юридических лиц, способствующих развитию и обслуживанию российских экспортных нефте- и газопроводов.