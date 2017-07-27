Сенат США согласовал пакет новых санкций против России

Американские законодатели пришли к соглашению по принятию Сенатом законопроекта о введении новых санкций против России, Ирана и КНДР. Об этом заявил глава сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер, передает Reuters.

"Я рад объявить, что мы достигли договоренности, которая позволит нам отправить санкционный законопроект на стол президента", - рассказал он.

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Сейчас Сенат готов перейти к принятию санкций против России и Ирана, а также в отношении Северной Кореи, разработанных Палатой представителей и включенных в законопроект.

После голосования сенаторов за законопроект его еще должен будет подписать президент США Дональд Трамп.

Как сообщал УНИАН ранее, палата представителей США 25 июля проголосовала за новые санкции против России, Ирана и КНДР, проект которых был согласован в июле. Законопроектом, в частности, предлагается запретить президенту США ослаблять санкции или существенно изменить американскую политику в отношении России без одобрения Конгресса.

Также проект вводит дополнительные ограничения на участие американских граждан и компаний в сотрудничестве с российским энергетическим сектором, в том числе в сфере строительства Россией трубопроводов.