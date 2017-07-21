Основатель Linkin Park прокомментировал смерть солиста группы
01:32, 21 июля 2017Мир
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Основатель Linkin Park шокирован смертью Честера Беннингтона.
Майк Шинода шокирован смертью Беннингтона / фото twitter.com/ChesterBe
Основатель американской группы Linkin Park Майк Шинода прокомментировал смерть солиста Честера Беннигтона.
"Я шокирован и убит горем, но это правда. Официальное заявление будет опубликовано как только мы его составим", - написал он на своей странице в Twitter.
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Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one.— Mike Shinoda (@mikeshinoda) July 20, 2017
Как сообщал УНИАН, Честера Беннингтона обнаружили повешенным в его доме в Лос-Анджелесе 20 июля. У певца остались шестеро детей.
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