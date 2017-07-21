Основатель Linkin Park прокомментировал смерть солиста группы

01:32, 21 июля 2017
Мир
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Основатель Linkin Park шокирован смертью Честера Беннингтона.

Майк Шинода шокирован смертью Беннингтона / фото twitter.com/ChesterBe

Основатель американской группы Linkin Park Майк Шинода прокомментировал смерть солиста Честера Беннигтона.

"Я шокирован и убит горем, но это правда. Официальное заявление будет опубликовано как только мы его составим", - написал он на своей странице в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, Честера Беннингтона обнаружили повешенным в его доме в Лос-Анджелесе 20 июля. У певца остались шестеро детей.

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