Основатель Linkin Park прокомментировал смерть солиста группы

Основатель американской группы Linkin Park Майк Шинода прокомментировал смерть солиста Честера Беннигтона.

"Я шокирован и убит горем, но это правда. Официальное заявление будет опубликовано как только мы его составим", - написал он на своей странице в Twitter.

Читайте такжеСмерть солиста Linkin Park: самые известные песни группы

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one.