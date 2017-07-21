Вокалист Linkin Park Беннингтон совершил суицид в день рождения своего покойного друга Корнелла

Популярный рокер, вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон совершил суицид 20-го июля. Его тело нашли в доме в Палос Вердес Эстейтс, Калифорния.

Сейчас трагическая информация официально подтверждена: многочисленные коллеги и поклонники артиста выражают сожаление и не верят в то, что произошло.

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Как пишет ТСН, Честер наложил на себя руки в день рождения своего покойного друга Криса Корнелла. В мае вокалист Linkin Park пел во время похорон музыканта, выражая таким образом свою тоску и дань памяти.

А после трагедии Беннингтон написал щемящее письмо, в котором благодарил товарища за поддержку и за то, что фронтмен Soundgarden позволил ему стать частью его жизни.

Музыкантов связывала крепкая дружба на протяжении последних лет.

Как сообщал УНИАН, вокалист и основатель грандж-группы Soundgarden Крис Корнелл покончил с собой 18 мая, он повесился, заявили судмедэксперты графства Уйен штата Нью-Йорк.