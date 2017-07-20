Следователи подтвердили смерть лидера Linkin Park

Следователи округа Лос-Анджелес подтвердили смерть лидера рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона. Об этом на своей странице в Twitter сообщает Associated Press.

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"Певец группы Linkin Park Честер Беннингтон умер в возрасте 41 года, сообщают следователи округа Лос-Анджелес", - говорится в сообщении.

BREAKING: Linkin Park singer Chester Bennington dies at 41, Los Angeles County coroner says. — The Associated Press (@AP) July 20, 2017

Ранее издание The Sun сообщило, что вокалист легендарной группы Linkin Park Честер Беннингтон умер в возрасте 41 года. Предположительно, он совершил самоубийство.

Честера обнаружили мертвым в частной резиденции Пало-Вердес в Лос-Анджелесе около 9 утра. По информации СМИ, он повесился. Известно, что артист на протяжении нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.