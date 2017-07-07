Антиглобалисты подожгли авто на улицах Гамбурга перед встречей глав государств G20 (фото)

Демонстранты на улицах Гамбурга снова поджигают автомобили и другие вещи, которые попадаются по дороге. Об этом заявили в местной полиции, передает ТСН.

Антиглобалисты за несколько часов до начала встречи лидеров G20 пытались войти в "красную зону" - заблокированную территорию вблизи места проведения саммита. Тем временем другие группы протестующих заполонили остальные города.

Читайте такжеСегодня в Германии начнется саммит G20 под аккомпанемент масштабных протестов (фото, видео)

Police say vehicles and other materials have been set on fire, as G20 demonstrators take to streets of Hamburg again https://t.co/K2bpEQuuOipic.twitter.com/gvNYzKZvv6 — CNN International (@cnni) July 7, 2017

Как отмечает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters, по меньшей мере 111 немецких правоохранителей были ранены в результате столкновений с радикально настроенными участниками уличной акции против саммита Большой двадцатки (G20) в Гамбурге, которые произошли вечером в четверг, 6 июля. По этим данным, пятеро раненых полицейских госпитализированы. Правоохранители задержали 29 человек.

Есть также сообщения о пострадавших среди самых воинственно настроенных протестующих, передает информагентство dpa. Данные об их количестве уточняются. В акции Welcome to Hell ("Добро пожаловать в ад") принимали участие около 12 тысяч преимущественно мирно настроенных человек.

Столкновения начались после того, как около тысячи агрессивных митингующих, чьи лица были закрыты масками, членов так называемого "Черного блока", смешались с другими участниками протеста. Полиция попыталась отделить радикалов от других участников акции, а также призвала снять маски. Радикалы отказались и начали бросать в полицейских бутылки и различные предметы, а затем поджигали мусорные баки и автомобили и использовать пиротехнику. Произошли столкновения. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. Ночью ситуация нормализовалась.

Накануне в Гамбурге также проходили мирные акции протеста, которые проводят критики саммита и политического курса стран G20.