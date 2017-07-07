Антиглобалисты подожгли авто на улицах Гамбурга перед встречей глав государств G20 (фото)

11:46, 07 июля 2017
Мир
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В результате беспорядков в Гамбурге пострадали более ста полицейских.

REUTERS

Демонстранты на улицах Гамбурга снова поджигают автомобили и другие вещи, которые попадаются по дороге. Об этом заявили в местной полиции, передает ТСН.

Антиглобалисты за несколько часов до начала встречи лидеров G20 пытались войти в "красную зону" - заблокированную территорию вблизи места проведения саммита. Тем временем другие группы протестующих заполонили остальные города.

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Как отмечает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters, по меньшей мере 111 немецких правоохранителей были ранены в результате столкновений с радикально настроенными участниками уличной акции против саммита Большой двадцатки (G20) в Гамбурге, которые произошли вечером в четверг, 6 июля. По этим данным, пятеро раненых полицейских госпитализированы. Правоохранители задержали 29 человек.

Есть также сообщения о пострадавших среди самых воинственно настроенных протестующих, передает информагентство dpa. Данные об их количестве уточняются. В акции Welcome to Hell ("Добро пожаловать в ад") принимали участие около 12 тысяч преимущественно мирно настроенных человек.

Столкновения начались после того, как около тысячи агрессивных митингующих, чьи лица были закрыты масками, членов так называемого "Черного блока", смешались с другими участниками протеста. Полиция попыталась отделить радикалов от других участников акции, а также призвала снять маски. Радикалы отказались и начали бросать в полицейских бутылки и различные предметы, а затем поджигали мусорные баки и автомобили и использовать пиротехнику. Произошли столкновения. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. Ночью ситуация нормализовалась.

Накануне в Гамбурге также проходили мирные акции протеста, которые проводят критики саммита и политического курса стран G20.

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Новость в сюжете: Саммит G20 в Гамбурге
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