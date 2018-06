Антиглобалисты подожгли авто на улицах Гамбурга перед встречей глав государств G20 (фото)

Демонстранты на улицах Гамбурга снова поджигают автомобили и другие вещи, которые попадаются по дороге. Об этом заявили в местной полиции, передает ТСН.

Антиглобалисты за несколько часов до начала встречи лидеров G20 пытались войти в "красную зону" - заблокированную территорию вблизи места проведения саммита. Тем временем другие группы протестующих заполонили остальные города.

