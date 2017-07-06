В Гамбурге произошли стычки между полицией и демонстрантами (фото)
21:58, 06 июля 2017Мир
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Правоохранители ФРГ применили перцовый спрей и водометы против протестующих.
Немецкая полиция блокирует улицу водными пушками во время демонстраций / REUTERS
В Гамбурге между немецкой полицией и протестующими против проведения саммита G20 произошли стычки.
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Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что группа демонстрантов, одетых в черное, начала бросать бутылки и другие предметы в полицию.
В связи с этим правоохранители ФРГ применили перцовый спрей и водометы против протестующих.
Полиция ожидает, что в Гамбург прибудут около 100 тыс. протестующих со всей Европы.
По их мнению, «большая двадцатка» не может решить многие проблемы, угрожающие безопасности в мире. Большинство митингующих выступают против капитализма.
REUTERS
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