В Гамбурге произошли стычки между полицией и демонстрантами (фото)

В Гамбурге между немецкой полицией и протестующими против проведения саммита G20 произошли стычки.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что группа демонстрантов, одетых в черное, начала бросать бутылки и другие предметы в полицию.

В связи с этим правоохранители ФРГ применили перцовый спрей и водометы против протестующих.

Полиция ожидает, что в Гамбург прибудут около 100 тыс. протестующих со всей Европы.

По их мнению, «большая двадцатка» не может решить многие проблемы, угрожающие безопасности в мире. Большинство митингующих выступают против капитализма.