Протесты в Гамбурге: в столкновениях с протестующими пострадали 74 полицейских

В ходе столкновений с протестующими в Гамбурге 74 полицейских получили различные ранения.

Как сообщает DW.com, трое из правоохранителей доставлены в больницу. В частности, один полицейский получил повреждение глаза в результате взорвавшейся поблизости петарды.

Сведений о количестве пострадавших демонстрантов пока нет.

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Как сообщал УНИАН, в Гамбурге, накануне саммита G20, группа демонстрантов, одетых в черное, начала бросать бутылки и другие предметы в полицию. В связи с этим правоохранители ФРГ применили перечный спрей и водометы против протестующих.

Полиция ожидает, что в Гамбург прибудут около 100 тыс. протестующих со всей Европы.