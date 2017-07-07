Протесты в Гамбурге: в столкновениях с протестующими пострадали 74 полицейских

01:17, 07 июля 2017
Мир
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Один правоохранитель получил повреждение глаза вследствие взрыва петарды.

Столкновения в Гамбурге 6 июля / REUTERS

В ходе столкновений с протестующими в Гамбурге 74 полицейских получили различные ранения.

Как сообщает DW.com, трое из правоохранителей доставлены в больницу. В частности, один полицейский получил повреждение глаза в результате взорвавшейся поблизости петарды.

Сведений о количестве пострадавших демонстрантов пока нет.

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Как сообщал УНИАН, в Гамбурге, накануне саммита G20, группа демонстрантов, одетых в черное, начала бросать бутылки и другие предметы в полицию. В связи с этим правоохранители ФРГ применили перечный спрей и водометы против протестующих.

Полиция ожидает, что в Гамбург прибудут около 100 тыс. протестующих со всей Европы.

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Новость в сюжете: Саммит G20 в Гамбурге
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