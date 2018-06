В Китае более 100 человек оказались под завалом в результате оползня

В Китае более 100 человек оказались под завалами в результате схода оползня в субботу утром. Об этом сообщает China News.

Как отмечается в сообщении, оползень сошел в уезде Маосянь в Сычуань в центральном части страны.

#BREAKING: More than 100 people buried after massive landslide in Maoxian County, SW China's Sichuan Province; rescue underway pic.twitter.com/VdEJZ38cm6