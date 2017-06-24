В Китае более 100 человек оказались под завалом в результате оползня
05:41, 24 июня 2017Мир
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На место происшествия направлены группы спасателей.
Бболее 100 человек оказались под завалом после оползня / фото twitter.com/Echinanews
В Китае более 100 человек оказались под завалами в результате схода оползня в субботу утром. Об этом сообщает China News.
Как отмечается в сообщении, оползень сошел в уезде Маосянь в Сычуань в центральном части страны.
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#BREAKING: More than 100 people buried after massive landslide in Maoxian County, SW China's Sichuan Province; rescue underway pic.twitter.com/VdEJZ38cm6— China News 中国新闻网 (@Echinanews) June 24, 2017
На место происшествия направлены группы спасателей, кареты скорой помощи и полиция.
Как сообщает BBC, стихией было разрушено 40 домов.
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