В Китае более 100 человек оказались под завалом в результате оползня

05:41, 24 июня 2017
Мир
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На место происшествия направлены группы спасателей.

фото twitter.com/Echinanews

В Китае более 100 человек оказались под завалами в результате схода оползня в субботу утром. Об этом сообщает China News.

Как отмечается в сообщении, оползень сошел в уезде Маосянь в Сычуань в центральном части страны.

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На место происшествия направлены группы спасателей, кареты скорой помощи и полиция.

Как сообщает BBC, стихией было разрушено 40 домов.

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Теги: #оползень в Китае