Мировые лидеры выразили соболезнования в связи с терактами в Лондоне
Меркель подчеркнула, что в борьбе против любых форм терроризма Германия решительно поддерживает Великобританию.
Мировые лидеры выразили сожаление в связи с ночными нападениями террористов в Лондоне, в результате которых погибли 6 человек, пишет Европейская правда.
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность с Великобританией.
"Сегодня нас всех объединяет не только ужас и горе, но и решимость", - цитирует канцлера Германии сайт немецкого правительства.
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Меркель подчеркнула, что в борьбе против любых форм терроризма Германия решительно поддерживает Великобританию.
"Столкнувшись с этой новой трагедией, Франция больше, чем когда-либо, поддерживает Великобританию. Мои мысли вместе с жертвами и их близкими", - написал в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон.
Face à cette nouvelle tragédie, la France est plus que jamais aux côtés du Royaume-Uni. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 4, 2017
Как сообщалось ранее, среди пострадавших есть как минимум двое граждан Франции.
"Ужасные новости из Лондона этой ночью. Мы отслеживаем ситуацию", - написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Awful news from London tonight. We're monitoring the situation - Canadians in need of help please see below: https://t.co/NVHwMlD2uu— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 3, 2017
Президент Литвы даля Грибаускайте заявила, что "Лондонский дух сильнее страха".
London spirit - stronger than fear. Lithuania stands together with the people of the #UK. #LondonBridge#Boroughmarket— Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) June 4, 2017
Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 4 июня, шесть человек были убиты в результате нападения в центре Лондона. Террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро. В больницы Лондона госпитализированы 48 пострадавших.