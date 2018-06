Мировые лидеры выразили соболезнования в связи с терактами в Лондоне

Мировые лидеры выразили сожаление в связи с ночными нападениями террористов в Лондоне, в результате которых погибли 6 человек, пишет Европейская правда.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность с Великобританией.

"Сегодня нас всех объединяет не только ужас и горе, но и решимость", - цитирует канцлера Германии сайт немецкого правительства.

Меркель подчеркнула, что в борьбе против любых форм терроризма Германия решительно поддерживает Великобританию.

"Столкнувшись с этой новой трагедией, Франция больше, чем когда-либо, поддерживает Великобританию. Мои мысли вместе с жертвами и их близкими", - написал в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщалось ранее, среди пострадавших есть как минимум двое граждан Франции.

"Ужасные новости из Лондона этой ночью. Мы отслеживаем ситуацию", - написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Awful news from London tonight. We're monitoring the situation - Canadians in need of help please see below: https://t.co/NVHwMlD2uu