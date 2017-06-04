Мировые лидеры выразили соболезнования в связи с терактами в Лондоне

12:19, 04 июня 2017
Мир
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Меркель подчеркнула, что в борьбе против любых форм терроризма Германия решительно поддерживает Великобританию.

Иллюстрация REUTERS

Мировые лидеры выразили сожаление в связи с ночными нападениями террористов в Лондоне, в результате которых погибли 6 человек, пишет Европейская правда.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность с Великобританией.

"Сегодня нас всех объединяет не только ужас и горе, но и решимость", - цитирует канцлера Германии сайт немецкого правительства.

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Меркель подчеркнула, что в борьбе против любых форм терроризма Германия решительно поддерживает Великобританию.

"Столкнувшись с этой новой трагедией, Франция больше, чем когда-либо, поддерживает Великобританию. Мои мысли вместе с жертвами и их близкими", - написал в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщалось ранее, среди пострадавших есть как минимум двое граждан Франции.

"Ужасные новости из Лондона этой ночью. Мы отслеживаем ситуацию", - написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Президент Литвы даля Грибаускайте заявила, что "Лондонский дух сильнее страха".

Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 4 июня, шесть человек были убиты в результате нападения в центре Лондона. Террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро. В больницы Лондона госпитализированы 48 пострадавших.

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Новость в сюжете: Теракты в Лондоне
Теги: #теракт в Лондоне#реакция мира на теракт в Лондоне