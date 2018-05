Кризис бьет по Германии, Великобритании, Ирландии, США

ВВП Германии сокращается третий квартал подряд - в четвертом квартале 2008 года снижение составило 2,1% (к предыдущему аналогичному периоду), говорится в опубликованном в среду заявлении Германского статистического ведомства (Destatis), подтвердившего сделанную ранее предварительную оценку.

В заявлении подчеркивается, что подобное снижение ВВП является рекордным для Германии с момента ее объединения в 1990 году, передает агентство Франс Пресс. Германская экономика по уровню ВВП находится на первом месте в Европе и пятом в мире после США, КНР, Японии и Индии.

Как отмечает Destatis, главной причиной подобного спада стало снижение экспорта за три месяца на 7,3%. Импорт сократился на 3,6%.

Между тем, также в среду германский химический гигант Henkel сообщил о существенном увеличении прибылей за 2008 год, которое более чем в два раза превысило ожидания аналитиков. Чистая прибыль концерна достигла 945 миллионов евро, что на 2,6% больше, чем годом ранее, говорится в заявлении компании.

"Мы знаем, что 2009 не будет легким годом, и сейчас трудно предсказать, как будет развиваться экономика в целом, - заявил в этой связи CEO компании Kasper Rorsted. -

Однако мы уверены, что выйдем из этой сложной экономической ситуации укрепившись".

***

О падении прибылей в 2008 году на 10% по сравнению с годом ранее до 366 миллионов фунтов стерлингов (532 миллиона долларов) заявил крупный производитель шоколада и сладостей Великобритании - Cadbury. Вместе с тем, отмечается в заявлении компании, причиной сокращения стало закрытие ее филиалов по выпуску напитков в Северной Америке и Австралии, тогда как доходы продолжающих работу подразделений в прошлом году более чем удвоились.

Хуже положение второго по значению строителя жилья в Великобритании - компании Barratt Developments, заявившей об убытках на протяжении второй половины 2008 года в 424,3 миллиона фунтов стерлингов (618,5 миллиона долларов) по сравнению с прибылью в 133,8 миллиона фунтов годом ранее.

Между тем, британское министерство финансов и ведущие банки страны уточняют окончательные детали плана ограничить потери кредиторов страны примерно 500 миллиардами фунтов (728,2 миллиардами долларов) рискованных активов. Ожидается, что эта программа, ставящая целью предотвратить полную национализацию банковской системы, будет оглашена позже на этой неделе, передает Reuters.

***

По оценке дублинского Института экономических и социальных исследований, в 2009 году Ирландию ввиду испытываемых этой страной экономических трудностей покинут около 50 тысяч ее жителей. Премьер-министр Берти Ахерн назвал эту тенденцию "черными днями" нового массового исхода, передает агентство Bloomberg.

"Здесь нет работы - вот почему я думаю об эмиграции, - заявил Bloomberg попросивший не называть его имени 23-летний ирландец. - Я готов уехать куда угодно".

***

Число уволенных в США в январе 2009 года составило не менее 130 тысяч человек, передает агентство Associated Press. В понедельник о планах сократить соответственно 3 тысячи и 2 тысячи рабочих мест до конца августа заявили производители компьютерных компонентов Spansion Inc. и Micron Technology Inc.

В среду об убытках в четвертом квартале 2008 года на сумму в 98,75 миллиона долларов объявила компания Saks Inc. - владелец престижного магазина на Пятой авеню в Нью-Йорке. Годом ранее она имела прибыль в 39,47 миллиона долларов.

О рекордных убытках в четвертом квартале на сумму в 328 миллионов долларов сообщила Visteon Corp. Как передает агентство Bloomberg, этот отпочковавшийся от Ford Motor Co. производитель запчастей для автомобилей также заявил о том, что может не выполнить условия предоставленных ему кредитов ввиду угрожаемого положения его главного покупателя Ford.

Bloomberg сообщает также о серьезных проблемах в работающей более чем в ста странах American International Group Inc. (AIG). За этот срок компания потеряла 85% своей рыночной стоимости и в ближайшее время объявит о рекордных убытках в четвертом квартале на сумму в 60 миллиардов долларов, отмечает агентство.

РИА “Новости”