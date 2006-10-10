Сегодня в Москве состоятся похороны Политковской

Сегодня состоятся похороны обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской.

Как передает РИА «Новости», церемония прощания пройдет в Зале прощаний Троекуровского кладбища в 14.00 по московскому времени.

Известная журналистка, которая неоднократно выступала в защиту прав человека, в частности в Чечне, была убита в лифте собственного дома на Лесной улице в минувшую субботу.

Генпрокурор РФ Юрий ЧАЙКА взял под личный контроль расследование убийства А.Политковской. Следствие рассматривает версию убийства Политковской, связанную с ее профессиональной деятельностью, как одну из главных.

Депутаты Госдумы, журналисты и общественные деятели также связывают убийство А.Политковской с ее профессиональной деятельностью.

Представители правительств многих стран и международных, общественных и правозащитных организаций призвали российские власти найти заказчиков и исполнителей убийства А.Политковской.

Коллектив "Новой газеты" намерен провести собственное журналистское расследование убийства обозревателя А.Политковской.