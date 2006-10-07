В Варшаве прошли манифестации ”за” и ”против” отставки правительства

В Польше сегодня прошли манифестации «за» и «против» отставки правительства. В субботних демонстрациях в Варшаве приняло участие около 21 тысячи сторонников и противников польского правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, такую информацию обнародовала полиция и власти Варшавы.

Манифестации прошли в целом спокойно. Зафиксирована попытка нарушения "Голубого Марша", задержан один мужчина, имевший при себе петарды и яйца. Марш "Белой Розы" попыталась нарушить группа анархистов. Полицейские отгородили их от демонстрантов. Общественный порядок на улицах столицы караулили две тысячи полицейских.

Исполняющий обязанности городского председателя Варшавы Казимеж МАРЦИНКЕВИЧ во время итоговой пресс-конференции поблагодарил организаторов акций и все службы, отвечающие за безопасность сегодняшних мероприятий.

В целом улицами Варшавы прошли две большие демонстрации, а перед Дворцом культуры и науки состоялся митинг проправительственной партии. По информации полиции, в марше "Белой Розы", организованным Лигой Польских Семей, приняло участие более 2 тыс. человек, в "Голубом марше" Общественной Платформы - более 11 тысяч. На митинг партии Ярослава КАЧИНСКОГО «Право и Справедливость» собралось около 8 тыс. сторонников.

Во время самого массового собрания Общественной Платформы в Варшаве политики провозглашали лозунги протеста против способа управления Польшей, против деления Польши.

Сторонники партии «Лига Польских Семей» добивались прав не только для богатых, а и для простых людей.

На митинге партии «Право и Справедливость» выступил с речью премьер-министр Ярослав КАЧИНСКИЙ. Основной причиной субботнего собрания в столице он назвал «встречу ради улучшения Польши, ради нового уровня общественной жизни, справедливости, солидарности, правды и строения польского сообщества». По словам Я.КАЧИНСКОГО, его команда и в дальнейшем будет защищать большинство в правительстве, «потому что такое правительство Польше нужно».