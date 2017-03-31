The Washington Post: Президентские выборы во Франции могут определить будущее Европейского союза

Когда европейские лидеры собрались в Риме, чтобы объявить о 60-й годовщине многострадального Европейского Союза, Марин Ле Пен – только с самолета после несколько таинственного визита в Москву – на этой неделе выступила в одном французском городе.

Об этом пишут Джеймс МакОли и Майкл Бирнбаум в статье "Президентские выборы во Франции могут определить будущее Европейского союза", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

После появления, достойного королевы или Кардашьянов, кандидат в президенты и лидер крайне правого "Национального фронта" Франции обратилась с простым сообщением к тысячам сторонников, которые переполнили стадион, чтобы мельком увидеть ее, размахивали французскими флагами и выкрикивали ее имя.

"Европейский союз умрет!" - провозгласила Ле Пен под громкие аплодисменты. "Пришло время победить глобалистов".

В конце апреля и начале мая избиратели на весьма спорных президентских выборах во Франции решат будущее страны, которая страдает от высокой безработицы, беспрецедентной угрозой национальной безопасности и постоянного притока, в основном, нежелательных мигрантов. Но они также решат ближайшее будущее ЕС, проблемного института, который будет спасен либо уничтожен волей той же нации, которая возглавила его создание. Спустя шесть десятилетий, французские выборы стали решающим референдумом о мечте о единой Европе.

"Реальное значение французских выборов: выживание или гибель ЕС", - написал Жерар Аро, посол Франции в США, отвечая на замечания Ле Пен в Лилле, опубликованные в Twitter. Это мнение разделяют в Париже и Брюсселе, во Франции и по всей Европе: судьба блока из 27 государств в руках французов.

В последние годы европейский проект, который когда-то постоянно расширялся, пережил серьезные разрушения. Меры жесткой экономии, введенные в условиях кризиса суверенного долга Европы, серьезно подорвали репутацию ЕС во многих южных государствах-членах; исторический миграционный кризис подстегнул некогда бездействующую сеть правых популистских партий; а голосование по "брекситу" сделало реальной когда-то отдаленную перспективу распада. Уход Франции из блока возможен, но, по словам лидеров и аналитиков, для Европы это станет самой болезненной травмой из всех.

Есть пять кандидатов на пост президента Франции: двое поддерживают уход из ЕС, двое жестко критикуют институт, и один из них настаивает на пребывании там – хотя явно признает, что учреждение нуждается в более демократическом контроле и участии. Согласно опросам, гонка будет сводиться к соревнованию между Ле Пен и Эммануэлем Макроном, независимым, проевропейским кандидатом.

Макрон, 39-летний бывший инвестиционный банкир, привлек внимание на транснациональном ландшафте Европы. Он выступал в Берлине - на английском языке, и говорит о Европе совершенно другими словами, нежели Ле Пен.

"Европа, это мы", - сказал он в предвыборной речи в этом году, также в Лилле. "Мы хотели этого. И мы нуждаемся в Европе, потому что Европа делает нас больше. Потому что Европа делает нас сильнее".

После часовой встречи в начале этого месяца с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая отказалась встретиться с Ле Пен, Макрон, частый объект нападений российских СМИ, сказал журналистам, что они "соглашаются во многих вопросах". Для многих французских избирателей выбор между Ле Пен и Макроном стал критической чертой: Франция или Европа, "мы" или "они".

ЕС первоначально был французской идеей. Роберт Шуман, бывший премьер-министр Франции, сначала поддерживал интеграцию тяжелой промышленности Западной Европы после Второй мировой войны. Жан Монне, французский экономист, считал, что интеграция стала успешной, он был учредительным президентом Европейского объединения угля и стали в 1950-х годах, предшественника современного ЕС. По мере присоединения государств, блок разрастался вокруг франко-германского ядра, которое с тех пор управляет Европой: французское руководство управляет экономическим потенциалом Германии. Убрать Францию из центра Европы было бы немного похоже на удаление половины сердца: остальная часть организма, вероятно, долго не проживет.

Без Франции ЕС останется без ядерного оружия. И будет лишен постоянного места в Совете безопасности ООН. ЕС также потеряет одну из крупнейших экономик, которая долгое время была противовесом немецким финансовым ястребам, с их жестким подходом к долгам и сбалансированным бюджетам. Евроскептики в Италии, Финляндии и других странах, вероятно, быстро попытаются уничтожить останки Европы.

Читайте такжеЛе Пен после поездки к Путину заявила, что Евросоюз "умрет"

Останется просто торговый блок, в котором доминирует Германия, без других тяжеловесов: именно такого сценария хотели избежать послевоенные европейские лидеры.

"Это стало бы свершением того, к чему немцы безуспешно стремились в двух войнах, но сейчас в этом не будет никой вины немцев", - сказал Стефано Стефанини, бывший старший научный сотрудник Атлантического совета. "Если Ле Пен победит, несмотря на все прогнозы, это будет конец Европейского Союза".

Фактически, французские избиратели однажды отвергли Европу – на референдуме 2005 года о принятии Европейской конституции. Пятьдесят пять процентов избирателей сказали "нет". Неясно, поступят ли они также на президентских выборах 2017 года.

Антиевропейские настроения во Франции отражают феномен "брексита" и "Трампа" в Великобритании и США, - говорит Вивьен Шмидт, эксперт по европейской интеграции в Бостонском университете.

"Это тот же вопрос глобализации, зашедший слишком далеко, возмущение по поводу высокой безработицы, особенно, среди молодежи", - сказала она. Общий уровень безработицы во Франции колеблется на отметке примерно 10 процентов в течение многих лет, а уровень безработицы среди молодежи составляет около 26 процентов.

"Но есть и социокультурный [фактор] ", - сказала Шмидт. "Люди действительно чувствуют потерю контроля, политического и любого другого. Ле Пен предлагает людям ностальгию по исчезнувшему прошлому, прошлому, которого большинство людей даже не помнят".

В преддверии голосования по "брекситу", опросы показали, что евроскептицизм во Франции был еще выше, чем в Британии. Но после неопределенности в вопросе будущего Британии вне ЕС, и суматохи после победы Трампа в США, недавний анализ показывает, что французские избиратели не желают отказываться от Европы.

Согласно результатам исследования, опубликованного совместно Институтом CSA и газетой "La Croix" в минувшие выходные, 66 процентов французских избирателей заявили о прочной приверженности ЕС. И даже больше людей (72%), согласно недавнему опросу Ифопа, поддерживают сохранение валюты евро, несмотря на предложения Ле Пен о возврате франков.

По сравнению с Великобританией и Соединенными Штатами, ставки сбережений во Франции остаются значительно высокими, и, следовательно, евро пользуется относительно высокой степенью популярности, поскольку он защищен от инфляции и частых девальваций, которые привели к резкому падению стоимости франка после 1960 и до 1999 года, когда Франция приняла евро.

Есть и косвенная проблема идентичности: "француз" и "европеец" – это в каком-то роде взаимоисключающие категории, как полагает "Национальный фронт"? Или они дополняют друг друга, две стороны одной медали?

"Это правда, что французы менее европейские, чем когда-либо, и есть ощущение, что Европа стала менее французской, чем когда-либо", - сказал в интервью французский политик Пьер Московичи, который является европейским комиссаром по экономическим и финансовым вопросам.

"Но французы – европейцы, инстинктивно, прирожденно, онтологически. У них нет желания перелистывать страницу, уходить", - сказал он. "А "фрексит" – это фантазия".

Но выход из ЕС остается желаемым результатом для многих французских избирателей, таких как 45-летняя Летициа Бекар и ее муж Кристоф Бекар (46 лет), которые не побоялись толпы, чтобы услышать слова Ле Пен в воскресенье в Лилле. По их словам, они сказали "нет" Европе в 2005 году, и очень хотят сделать это снова.

"Мы не можем так продолжать", - сказала Летиция, домохозяйка. "Мы так усердно трудимся, и мы так много отдаем ЕС, который потом раздает миллионы – но мы ничего не получаем. Именно Европа устанавливает цену на продукцию".

Кристоф Бекар согласен с этим. Он ежедневно пересекает границу, поскольку работает в британской фирме в соседнем Брюсселе. "Закон каждой страны - это самое важное, что нужно сохранить", - сказал он.

"Франция приветствует всех", - сказала его жена, - "но мы, французы, прежде всего. Я считаю, что именно Марин спасет Францию".