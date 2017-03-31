В ловушке стабильности - Neue Zürcher Zeitung

14:44, 31 марта 2017
Мир
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Самые масштабные гражданские протесты за многие годы потрясли лидеров Беларуси и России.

Александр Лукашенко и и Владимир Путин / REUTERS

Протесты против коррупции и произвола показывают, что Путин и Лукашенко завели свои страны в тупик. Особенно молодые люди хотят большего, чем просто стабильность. Об этом пишет Иво Мийнссен в статье "В ловушке стабильности", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Самые масштабные гражданские протесты за многие годы потрясли лидеров Беларуси и России. Эти случаи отличаются – несправедливый налог для безработных в Минске и коррупционный скандал в Москве, но они продемонстрировали высокий уровень недовольства. Александр Лукашенко и Владимир Путин знают это. Поэтому, немного помедлив, они отреагировали репрессиями. В этих странах нет места протестам.

Застой вместо хаоса

Их модель правления, которая ставит политическую стабильность превыше всего, превращается в тупик. Но страх хаоса без сильной руки автократов по-прежнему обеспечивает высокую поддержку населения. Но она более хрупкая, чем кажется. Беларусь, которой с 1994 года правит Лукашенко, можно считать наглядным примером. Он избавил своих граждан от социальных тягот девяностых, которые привели к подрыву доверия к рыночной экономике в России. Но цена этого – репрессии, изоляция, зависимость от России, и отказ от перспектив, которые выходят за рамки статуса-кво.

Из-за сложностей в Москве после падения цен на нефть, лидер в Минске пытался балансировать между Востоком и Западом ради сохранения власти. Страна оказалась в ловушке: сближение с Европой предусматривает либерализацию системы, что ставит под угрозу правление Лукашенко. Однако, нежелание меняться привело к серьезному экономическому кризису и падению уровня жизни. Эти протесты также опасны и для Лукашенко. Они показывают, что стабильность быстро переходит в застой и недовольство.

Призрак Майдана

Из этого нельзя сделать вывод о том, что режим в Минске или Москве находится в непосредственной опасности. Протесты слишком малы, их база ничтожная, и оппозиция слишком слабая, поэтому их свержение вряд ли возможно. Кроме того, постоянное использование образов врагов поддерживает их позиции. Так, Лукашенко назвал протестующих пятой колонной, которая работает по заказу других государств и хочет  дестабилизировать страну. Как и его белорусский коллега, Путин указал на пугающий пример восстания на Майдане в Киеве, которое также началось с протестов против коррупции.

Протесты в Минске подавили / REUTERS

Пример Украины также показал, насколько быстро может рухнуть стабильный, на первый взгляд, режим, если народный гнев достаточно велик. Несмотря на всю пропаганду, Путин знает, что гнев россиян из-за коррумпированной элиты – это его ахиллесова пята. Это особенно актуально для молодого поколения, которое после семнадцати лет правления Путина принимает стабильность и процветание как должное. Они начинают требовать от политиков большего, чем просто патриотических лозунгов, символической политики и консерватизма.

Новая скромность Европы

Этого постсоветские автократы предложить не могут, хотя возобновление склеротических структур было бы в интересах всех. В конце концов, страны бывшего Советского Союза, слишком хорошо знают, с какими страданиями и насилием связан порочный круг застоя и революции. С помощью Запада, жители Центральной и Восточной Европы смогли разорвать его в период после холодной войны. Но сегодня у ЕС нет ни сил, ни политического воли, чтобы предложить перспективу членства странам бывшего Советского Союза, даже если бы они стремились к этому.

Аресты на акциях в Москве / REUTERS

В случае стран, оказавшихся в ловушке стабильности, Запад должен волей-неволей снизить свои ожидания. Это означает, что нужно делать ставку не на всеобщие, часто неэффективные, требования, а призывать к соблюдению фундаментальных ценностей в конкретных сферах, например, в борьбе с коррупцией. Здесь, несмотря на всю геополитическую напряженность, у Европы большой авторитет – особенно среди представителей молодого, образованного поколения. Этого можно достичь с помощью инструментов укрепления судебной системы, научных исследований, стипендий и образовательных грантов. ЕС должен потребовать от европейских компаний последовательной чистой практики в торговле со странами Восточной Европы.

Недавние протесты показали, что постсоветские властелины оказались в ситуации, которая требует объяснений. Им придется обсуждать свои недостатки и противоречия, а не создавать врагов. Так начинаются перемены.

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Теги: #Минск#Путин#Москва#протесты#Лукашенко