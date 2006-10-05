В Грузии сегодняшний день объявлен нерабочим
09:25, 05 октября 2006Мир
461 0
Проходят выборы в местные органы власти
В Грузии сегодня пройдут выборы в местные органы власти.
Как передает радио «Свобода», на них баллотируются кандидаты от шести партий - правящего Национального движения, поддерживающего Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ, и пяти оппозиционных.
По данным социологических опросов, у "Национального движения" - наибольшие шансы на победу. По мнению обозревателей, нынешний конфликт с Россией принес политические дивиденды прежде всего правящей партии.
Сегодняшний день объявлен в Грузии нерабочим.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter