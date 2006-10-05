В Грузии сегодняшний день объявлен нерабочим

В Грузии сегодня пройдут выборы в местные органы власти.

Как передает радио «Свобода», на них баллотируются кандидаты от шести партий - правящего Национального движения, поддерживающего Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ, и пяти оппозиционных.

По данным социологических опросов, у "Национального движения" - наибольшие шансы на победу. По мнению обозревателей, нынешний конфликт с Россией принес политические дивиденды прежде всего правящей партии.

Сегодняшний день объявлен в Грузии нерабочим.