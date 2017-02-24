Die Presse: Настоящие могильщики европейской идеи

Об этом пишет Герхард Битцан в статье "Настоящие могильщики европейской идеи", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц начинает новую политическую инициативу. Ввиду председательства Австрии в ЕС во второй половине 2018, Вена будет ответственна за разработку реформ для Европейского Союза. К​анцлер Керн также недавно объявил о концепции обновления ЕС. Эти планы заслуживают внимания. Даже если эти усилия изначально придется испробовать на внутренних игроках, это показывает, что у ЕС появилась важная цель.

Но возникают сомнения в эффективности. Потому что есть государства-члены, которые с удовольствием замедляют реформы. И даже если прямо сейчас Брюссель заявляет, что вскоре представит Белую книгу реформ, конкретные предложения все же появятся только через год. И среднестатистический гражданин начнет задаваться вопросом, не спят ли там чиновники, или они, возможно, не хотят что-либо менять.

Эйфория девяностых в ЕС уже прошла. После финансового и миграционного кризиса, который вызвал огромное количество жалоб и никаких предложений, в прошлом году неожиданно было принято решение о "брексите". Речь сразу зашла о спасительном шоке, шансе на новый старт для ЕС.

С тех пор было много разговоров и много дискуссий. Конкретного результата нет. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре прошлого года также не привела к появлению новых идей. Настроенные против ЕС популисты по ту сторону Атлантики решили, что для Европы это станет возможностью для сближения. Прекрасные слова, но в реальности они ничего не значат.

С чем связана эта вялость? Давайте начнем с простого, управленческой команды в Брюсселе. Там отсутствует активное стремление к реформам, существует каста, вплоть до президента Комиссии, и все решает старая команда. Где же молодое поколение, которое лучше понимает и может вдохновлять столь важных молодых граждан государств-членов? Когда несколько дней назад Жан-Клод Юнкер объявил, что в 2019 году не будет баллотироваться на второй срок на посту президента ЕС, реакция была сдержанной. По-видимому, некоторые видят в этом шанс на реальные изменения. Но есть опасения, что реальность будет совсем другой.

Несмотря на всю обоснованную критику неуклюжего руководства ЕС, реальная проблема заключается в другом: в государствах-членах. Потому что в отличие от знаменитой поговорки, рыба в ЕС начинает гнить не с головы, а с некоторых столиц [ЕС]. Если лидер одного из государств ЕС может утверждать, что его страна подвергается атакам со стороны ЕС, как это недавно сделал Виктор Орбан; если такая страна, как Польша, может постоянно и осознанно игнорировать критику ЕС (в 2003 году президент США Буш разделил Европу на старый и новый континент, тем самым расколов ее, и тогда Польша с радостью заняла сторону США), значит они настоящие могильщики европейской идеи. Есть множество других примеров того, как в ЕС растет националистическая мелочность, как страны выбирают для себя только то, что выгодно экономически.

Есть ли какое-либо решение для ЕС? Одна из возможностей заключается в проведении радикальных структурных изменений и стремлении в рамках процесса реформирования создать Европу с двумя разными темпами развития. Те, которые хотят оставаться в клубе, и стремятся к большей сплоченности. И те, кто не хочет сотрудничать, но останется членом ЕС, с меньшим количеством прав и обязанностей.

Если после этого Брюссель еще будет готов провести реальные структурные реформы и сосредоточиться на сложных отраслях – внешней политике, обороне, миграции и финансах, предоставив решение мелких вопросов государствам-членам, в конце концов, может возникнуть новый ЕС.

Нереально? Может быть, но альтернатива этому трагична, и порадует только двух лидеров – в Вашингтоне и Москве.