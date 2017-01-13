Трамп пообещал собственный отчет о кибератаках во время выборов в США в течение 90 дней

14:33, 13 января 2017
Мир
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Дональд Трамп обещает представить в течение 90 дней собственный отчет относительно заявлений о кибератаках со стороны России во время предвыборной кампании в США.

Дональд Трамп / REUTERS

Об этом будущий президент США сообщил в своем твиттере.

«Полностью поддельные факты отвратительными политическими агентами, и демократами, и республиканцами – фейковые новости! Россия говорит, что (у авторов доклада – ред.) ничего нет», – написал Трамп, комментируя отчет американской разведки относительно хакерских атак со стороны России.

«Возможно, (отчет о кибератаках со стороны России – ред.) выпущен "разведкой", с пониманием, что этому даже нет никаких доказательств и никогда не будет. Мои люди будут иметь полный отчет о взломе в течение 90 дней!», – добавил Трамп.

Ранее УНИАН сообщал, что разведка США рассекретила часть доклада, в котором указывается на вмешательство лично президента России Владимира Путина в выборы президента Соединенных Штатов.

В отчете указывается, что Путин заказал "кампанию влияния", направленную на выборы президента США с целью подрыва демократического процесса и дискредитации соперницы Дональда Трампа.

Представитель Госдепартамента Джон Кирби объяснил отсутствие доказательств в докладе о кибератаках со стороны России желанием сохранить в секрете методы работы и источники информации.

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Теги: #Трамп#Россия#кибератаки