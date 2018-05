Трамп пообещал собственный отчет о кибератаках во время выборов в США в течение 90 дней

Об этом будущий президент США сообщил в своем твиттере.

«Полностью поддельные факты отвратительными политическими агентами, и демократами, и республиканцами – фейковые новости! Россия говорит, что (у авторов доклада – ред.) ничего нет», – написал Трамп, комментируя отчет американской разведки относительно хакерских атак со стороны России.

«Возможно, (отчет о кибератаках со стороны России – ред.) выпущен "разведкой", с пониманием, что этому даже нет никаких доказательств и никогда не будет. Мои люди будут иметь полный отчет о взломе в течение 90 дней!», – добавил Трамп.

Totally made up facts by sleazebag political operatives, both Democrats and Republicans - FAKE NEWS! Russia says nothing exists. Probably...

released by "Intelligence" even knowing there is no proof, and never will be. My people will have a full report on hacking within 90 days!