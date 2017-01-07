Разведка США опубликовала доклад о вмешательстве России в выборы в США (документ)

Разведка США рассекретила часть доклада, в которой указывается на вмешательство лично президента России Владимира Путина в выборах президента Соединенных Штатов, сообщает ТСН.uа.

В докладе указывается, что Путин заказал "кампанию влияния", направленную на выборах президента США с целью подрыва демократического процесса и дискредитации соперницы Дональда Трампа.

"Мы считаем, что Путин и российское правительство явно предпочитали избрания Трапма. Мы также считаем, что Путин и правительство РФ стремились увеличить предвыборные шансы избранного президента Трампа, в том числе путем дискредитации госсекретаря Клинтон", – отмечается в документе.

Отмечается, что доклад американской разведки о кибератаки вызвала распродажу российских акций - биржевые инвестиционные фонды, торгующие акциями российских компаний, стали нести потери через начало распродажи ценных бумаг в их портфелях.

Как сообщал УНИАН, недавно администрация США приняла решение о введении новых санкций против России после проверки информации разведки о причастности правительства России к кибератакам, которые повлияли на процесс выборов президента США, и распространение украденной информации. Кроме того, США выдворили 35 российских дипломатов и их семьи. Также власти США закрыли две российские дипмиссии в Нью-Йорке и Мэриленде из-за подозрении в шпионаже.

В ЦРУ заявили, что Россия намеренно осуществляла кибератаки во время избирательной гонки, чтобы помочь Дональду Трампу выиграть выборы. Сам новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в причастности российских хакеров к взломам компьютерных сетей политических организаций в США во время избирательной кампании. Эти заявления нового президента вызвали шквал критики.