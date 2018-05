Прощальный твит Обамы стал самым популярным за время его президентства

Об этом сообщает «Voice of America».

"Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как моя первая. Я прошу вас верить – не в мою способность создавать изменения, а в вашу», – написал Обама в официальном аккаунте президента США.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.