Прощальный твит Обамы стал самым популярным за время его президентства

Об этом сообщает «Voice of America».

"Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как моя первая. Я прошу вас верить – не в мою способность создавать изменения, а в вашу», – написал Обама в официальном аккаунте президента США.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours. — President Obama (@POTUS) 11 января 2017 г.

По состоянию на 8:30 по Киеву, твит собрал более 700 тысяч репостов, что превзошло его предыдущий рекорд – твит о решение Верховного суда США отменить запрет на однополые браки по всей стране.

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Аккаунт президента США имеет более 13 миллионов подписчиков, в то время как личный микроблог Барака Обамы имеет свыше 80 миллионов подписчиков.

Аккаунт главы Белого Дома будет передан избранному президенту Дональду Трампу, как только он вступит в должность 20 января, его личный микроблог в настоящее время насчитывает 19,5 млн подписчиков.

Как сообщал УНИАН, Обама 10 января выступил в Чикаго с прощальной речью к американцам как президент США.