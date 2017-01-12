Прощальный твит Обамы стал самым популярным за время его президентства

08:39, 12 января 2017
Мир
2421

Барак Обама был первым президентом США, который широко использовал соцсети, и на прощание он оставил самый популярный твит за время его пребывания на посту главы государства.

Барак Обама / REUTERS

Об этом сообщает «Voice of America».

"Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как моя первая. Я прошу вас верить – не в мою способность создавать изменения, а в вашу», – написал Обама в официальном аккаунте президента США.

По состоянию на 8:30 по Киеву, твит собрал более 700 тысяч репостов, что превзошло его предыдущий рекорд – твит о решение Верховного суда США отменить запрет на однополые браки по всей стране.

Читайте такжеОбама перечислил главные достижения за 8 лет президентства

Аккаунт президента США имеет более 13 миллионов подписчиков, в то время как личный микроблог Барака Обамы имеет свыше 80 миллионов подписчиков.

Аккаунт главы Белого Дома будет передан избранному президенту Дональду Трампу, как только он вступит в должность 20 января, его личный микроблог в настоящее время насчитывает 19,5 млн подписчиков.

Как сообщал УНИАН, Обама 10 января выступил в Чикаго с прощальной речью к американцам как президент США.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Прощальная речь Обамы
Теги: #Обама#Твиттер#соцсети